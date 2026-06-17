Klaudia Halejcio kompletnie zalana! Musiała się nieźle nasprzątać.

Klaudia Halejcio została aktorką już w wieku czterech lat! Występowała w teatrach i w stałej obsadzie seriali. Klaudia Halejcio, w ramach indywidualnego toku nauczania, studiowała Psychologię Społeczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Mądra, śliczna, rozrywana na ważnych imprezach i w modelingu. Prywatnie Halejcio stworzyła kilka medialnych związków, od kilku lat związana jest z przedsiębiorcą Oskarem Wojciechowskim. Para razem wychowuje śliczną, 5-letnią córeczkę Nel, mieszkają w obłednym domu na warszawskim Ursynowie. Niestety, tę cudowną rodzinę ostatnio dotknęły ogromne nieszczęścia!

Pierwsza klęska: ukochany w szpitalu!

Najpier okazało się, że ukochany Klaudii Halejcio, Oskar Wojciechowski trafił do szpitala. 34-latek usłyszał od lekarzy fatalną diagnozę dotycząca stanu jego serca.

Migotanie przedsionków. Potwierdzone na EKG. Coś, co kojarzyłem z ludźmi dużo starszymi ode mnie. Mam 34 lata

- napisał Wojciechowski na swoim profilu na Instagramie.

Druga klęska: kompletnie zalany taras

Następnego dnia Klaudia Halejcio pokazała na swoim instagramowym profilu, że musi samotnie zmagać się z niemalże żywiołem! Piękna aktorka w różowym dresie i żółtych kaloszach odgarnia hektolitry wody, b deszcz kompletnie zalał im taras. W takim wydaniu pieknej artystki jeszcze nigdy nie widzieliśmy - zobacz TO w naszej galerii zdjęć.

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Halejcio została ze wszystkim sama

Niestety, z powodu nieobecności partnera Klaudaia Halecio musi sprzątać ogromny taras z wody kompletnie sama. Nieznany jest wynik jej działań, bo filmik na Instagramie kończy się, jak gwiazda wygląda przez balustradę na dół. Wygląda to tak, jakby Halejcio sprawdzała, czy nie zalała sprzątając wodę sąsiadówww, albo głów przechodniów. Jak znamy Klaudię, niebawem pokaże zabawny filmik, komentujący całą, trudną sytuację.

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Klaudia Halejcio o swojej wielkiej posiadłości. Ciężko na nią pracowała!