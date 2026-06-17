Michał Wiśniewski rozwodzi się. Nietypowy gest z jego strony. Jej mina mówi wszystko

Miłosnymi historiami Michała Wiśniewskiego żyła cała Polska

Michał Wiśniewski (ur. 1972) to polski piosenkarz, autor tekstów, lider i współzałożyciel pop-rockowego zespołu Ich Troje, z którym odniósł gigantyczny sukces komercyjny na przełomie lat 90. i dwutysięcznych. Znany z charakterystycznych czerwonowłosych fryzur oraz burzliwego życia osobistego, które stało się m.in. tematem jednego z pierwszych polskich reality show „Jestem jaki jestem”. Mężczyzna nigdy nie ukrywał, że ma dosyć bujne życie miłosne, ale szuka prawdziwej miłości. Przez to dorobił się aż 5 żon:

Magda Femme;

Marta „Mandaryna” Mandrykiewicz;

Anna Świątczak;

Dominika Tajner;

Pola Wiśniewska.

Artysta ma łącznie 6 dzieci (Xaviera, Fabienne, Etiennette, Vivienne, Falco Amadeusa oraz Noela). Nie ukrywa, że stara wspierać się wszystkie swoje pociechy i chce zapewnić im jak najlepsze życie.

XAVIER WIŚNIEWSKI: POPULARNE NAZWISKO MI NIE CIĄŻY

5 ślub Michała Wiśniewskiego - czas na 5 rozwód

W połowie marca 2026 Michał Wiśniewski oficjalnie poinformował, że rozwodzi się ze swoją 5 żoną - Polą Wiśniewską. Para doczekała się dwójki dzieci Falco i Noela. W internecie pojawiła się fala spekulacji na temat powodu rozstania oraz potencjalnej kolejnej partnerki wokalistki. Oboje jednak ucinali dyskusje.

Oficjalnie 17 listopada 2026 roku rozpoczęła się sprawa rozwodowa Poli i Michała Wiśniewskich w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Wiadomo już, że kobieta ze sobą przeniosła dosyć spory plik dokumentów. Nie wiadomo, ile takich spotkań będzie, bo w grę chodzi nie tylko podział majątku, ale również ustanowienie stałego pobytu dzieci.

Nietypowe stylizacje Michała i Poli Wiśniewskich na rozprawie rozwodowej

Oboje postawili na dosyć proste, nawet szkolne stylizacje. Michał Wiśniewski ubrał się w zwykłą koszulę w pasy, na którą narzucił czarną marynarkę. Do tego miał na sobie białe spodnie z frędzlami na dole nogawek. Całość dopełniały czarne okulary i czarne buty. Dodatkowo mężczyzna miał narzuconą tzw. małą nerkę - prawdopodobnie Karla Lagerfelda, wartą ponad 300 zł.

Pola Wiśniewska postawiła na równie klasyczny ubiór - białą koszulę oraz klasyczne, czarne i eleganckie spodnie.

Jednak nie to może zdziwić fanów Ich Troje. Pola czekała na rozprawę i skupiała się na swoich dokumentach. Michał Wiśniewski postawił wobec niej na "czuły gest" przy powitaniu, nachylając się ku jej głowie. Kobieta wyraźnie była zmieszana jego zachowaniem, ponieważ oczekiwała uściśnięcia dłoni. On jednak postanowił zrobić "milszy gest". Po chwili oboje siedzieli i w skupieniu oczekiwali na wejście na rozprawę sądową.

Punktualnie o godzinie 12:30 weszli na salę, w której do tej pory przebywają. Wcześniej zamienili ze sobą zaledwie kilka słów. Oboje byli bardzo skupieni

- mówi nam osoba, która była na miejscu.

Jak dowiedział się "Super Express" do sądu nie zostali wezwani świadkowie. Według naszych ustaleń wynika, że mają się oni pojawić na kolejnych rozprawach, gdyż nie będzie to rozwód, który ma szansę szybko się zakończyć. Chwilę po 14 jeszcze obecni małżonkowie opuścili sąd. Na razie nie wiadomo, na czym dokładnie stanęło i co ustalono. W sali rozpraw spędzili ponad godzinę.