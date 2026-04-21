To już oficjalne! Michał Wiśniewski się rozwodzi. Kto złożył pozew rozwodowy? Wszystko jasne

Informacja o rozwodzie Michała Wiśniewskiego spadła na fanów jak grom z jasnego nieba. W połowie marca 2026 roku artysta opublikował emocjonalne nagranie, w którym nie owijał w bawełnę.

Miałem nadzieję, że nie będę musiał takiej storki nagrywać. (…) To nie jest żadne tłumaczenie, to jest stwierdzenie po prostu faktu. Nie udało mi się uratować mojego małżeństwa, więc zanim wszyscy napiszą o tym, mówię o tym sam - wyznał wprost, prosząc jednocześnie o spokój i zrozumienie, zwłaszcza ze względu na dzieci.

A jest o kogo walczyć! Michał i Pola doczekali się dwóch synów, Falco i Noëla, którzy dziś stają się najważniejszym punktem tej trudnej układanki. Nic więc dziwnego, że temat opieki i przyszłości dzieci już teraz budzi ogromne emocje.

Michał Wiśniewski bierze rozwód. To już oficjalne

Miesiąc po tym, jak Wiśniewski wyznał, że jego piąte małżeństwo zakończyło się fiaskiem, wyszła na jaw prawda o rozwodzie. Okazuje się, że ten już jest w toku. Jak dowiedział się Pudelek, do sądu trafiły odpowiednie dokumenty.

Termin rozprawy rozwodowej nie został jeszcze wyznaczony - poinformował sąd.

Joanna Opozda i Antek Królikowski na termin pierwszej rozprawy czekali długo, bo ta odbyła się dopiero 2 lata po złożeniu pozwu. Być może Wiśniewscy będą mieli więcej szczęścia.

Kto złożył pozew rozwodowy?

Według Faktu pozew rozwodowy złożyła w sądzie Pola Wiśniewska, a nie jej mąż.

Od momentu ogłoszenia rozstania żona Wiśniewskiego publikuje na swoim koncie na Instagramie różne motywacyjne sentencje. Jedna z nich mówiła o tym, by nie wracać do tego, co kiedyś nas zraniło.

Nie wszyscy muszą być wobec ciebie lojalni. Niektórzy są przypomnieniem, aby uważać na towarzystwo, w którym się przebywa - napisała w sieci Pola Wiśniewska.

