Katarzyna Skrzynecka odmłodziła sobie twarz na zdjęciu? Tę samą fotkę pokazał Piróg. Widać różnicę!

Katarzyna Skrzynecka na dwóch identycznych zdjęciach. Widzicie różnicę?

Kasia Skrzynecka odwiedziła studio "Pytania na śniadanie", by opowiedzieć o trudach aktorskiej pracy w kontekście wizerunkowych przemian. Kto jak kto, ale aktorzy doskonale wiedzą, co to znaczy metamorfoza. W końcu zmieniają się fizycznie niemal do każdej kolejnej roli. Gwiazda zdradziła:

W spektaklu, który teraz przygotowujemy, będę grała pięć całkowicie różnych kobiet w jednym biurze. Mają zupełnie odmienne charaktery i funkcje zawodowe. Na te przebiórki czasem jest minuta albo dwie.

Skrzynecka w programie pokazała się w burgundowych falach na głowie. Okazuje się, że to peruka przygotowana przez charakteryzatorów!

Nie wystarczy włożyć kostiumu, przecharakteryzować się i zmienić uczesanie, żeby przetransformować się w postać. My nie tylko inaczej wyglądamy, ale przede wszystkim jesteśmy inną energią - wyznała Katarzyna.

Skrzynecka po powrocie ze studia telewizyjnego podzieliła się z fanami fotkami - wśród nich było grupowe selfie zrobione przez Michała Piróga. Prezenter właśnie to ujęcie opublikował także na swoim profilu na Instagramie. Szybko stało się jasne, że choć zdjęcia są takie same, to ja jednym z nich twarz Skrzyneckiej prezentuje się nieco inaczej.

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Skrzynecka majstrowała przy zdjęciu?

Kasia Skrzynecka jest piękną, 55-letnią piosenkarką, aktorką i gwiazdą telewizji, jednak czasem zdarza jej się poprawiać zdjęcia, które sama publikuje w sieci, choć to przecież niepotrzebne, bo i tak wygląda świetnie. Tak było i tym razem?

W porannym programie "Pytanie na śniadanie" rozmawialiśmy o metamorfozach aktorów na potrzeby filmu. (...) U mnie - tym razem - to (fizycznie) jedynie zmiana koloru włosów i dobrze zrobiona peruka przez charakteryzatorów filmowych. Osobowościowo zaś - znacznie głębsza transformacja w graną w filmie postać. W naszym zawodzie nie wystarczy zmiana kostiumu, wyglądu i charakteryzacja, by stworzyć wiarygodną postać przed kamerą, czy na scenie... Aktor musi potrafić na potrzeby wiarygodności postaci, którą gra, transformować się całym sobą: tworzyć postać z całkowicie inną energią, aurą, charakterem, inaczej się poruszać, chodzić, inaczej patrzeć i spostrzegać, inaczej generować głos i mowę, nawet inaczej oddychać... "zrosnąć się" z inną mimiką i wzrokiem konsekwentnie dla wszystkich scen danej postaci w sposób organicznie naturalny. Sam kostium nie zbuduje Ci postaci - pisała Skrzynecka w sieci.

Fani nie szczędzili jej komplementów! Nie dało się jednak nie zauważyć, że zdjęcie pokazane przez Katarzynę było odrobinę bardziej wygładzone od tego opublikowanego przez Piróga! ZDJĘCIA znajdziecie TUTAJ. Sami oceńcie.

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Katarzyna Skrzynecka przeszła spektakularną metamorfozę. Nie wygląda, jak kiedyś

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