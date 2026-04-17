Rozwód Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego w toku. Podczas przerwy unikali się jak ognia. Robili, co mogli, aby się nie spotkać, a i tak na siebie wpadli

Aga Kwiatkowska
Adrian Nychnerewicz
2026-04-17 13:42

17 kwietnia Joanna Opozda i Antek Królikowski przybyli do warszawskiego sądu, by w końcu, po ponad 4 latach od złożenia dokumentów rozwodowych, oficjalnie zakończyć swoje małżeństwo. Aktorska para stawiła się na rozprawie, ale gdy tylko zapadła decyzja o przerwie, Opozda i Królikowski robili, co mogli, aby się nie spotkać. Unikali się jak ognia! Ostatecznie... i tak wpadli na siebie pod sklepem. Zobaczcie zdjęcia!

Joanna Opozda i Antoni Królikowski
Koniec bajki. Rozwód po 6 miesiącach małżeństwa? Droga do wyroku okazała się bardzo długa

Joanna Opozda i Antoni Królikowski przez jakiś czas kochali się na zabój, ale ich bajka, choć zwieńczona pięknym ślubem w kościele, skończyła się szybciej, niż ktokolwiek przypuszczał. Zakochani w sierpniu 2021 r. wzięli huczny ślub, a już pół roku później, gdy zostali rodzicami Vincenta, do sądu wpłynął wniosek rozwodowy. Niestety, to wcale nie oznaczało natychmiastowego zakończenia tej relacji. 

17 kwietnia dawni partnerzy, ale wciąż małżonkowie, spotkali się w warszawskim sądzie, aby ostatecznie się rozstać. Formalnie od prawie 5 lat są małżeństwem, realnie jednak od ponad 4 toczą boje - w sądzie i poza nim.

Zobacz także: Joanna Opozda w bieli na rozwodzie z Antkiem Królikowskim. Wyglądała jak zbuntowana panna młoda!

Ostatnia rozprawa rozwodowa. Opozda i Królikowski unikają się jak ognia

Niektóre pary rozwodzą się na jednej rozprawie niedługo po rozstaniu, innym formalności zajmują więcej czasu. Opozda i Królikowski należą do tej drugiej grupy. Za nimi dwa lata oczekiwania na pierwszą rozprawę i kilka walk w sądzie. Wreszcie jednak oboje stawili się w Wydziale Rodzinnym Sądu Okręgowego w Warszawie, by ostatecznie się pożegnać. Co ciekawe, Joannie Opoździe towarzyszyli nie tylko przedstawiciele prawni, ale i rośli ochroniarze!

Gwiazda i jej mąż nawet nie udawali, że łączą ich serdeczne kontakty. Nie przywitali się ze sobą.

Zobacz także: Trwa rozwód Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy. Aktorka przyszła z ochroną. Sprawa się komplikuje

Rozprawa wystartowała o godzinie 9, a ponieważ może potrwać nawet 6 godzin, po 12 doszło do przerwy. Aktorka, ubrana w śnieżną biel, postanowiła przejść się do sklepu, by kupić coś do przekąszenia, jej mąż też wyszedł z sądu. Widać było, że oboje unikają kontaktu i za wszelką cenę starają się nie spotkać poza salą rozpraw. Nic z tego, los chciał, że i tak na siebie wpadli. 

Zobacz także: Co to był za ślub! Joanna Opozda i Antek Królikowski wyglądali bajecznie. W końcu się rozwiodą? Zobaczcie zdjęcia!

Okazuje się, że dla Królikowskiego to koniec przeprawy. Zeznał już wszystko i został zwolniony do domu. Sprzed gmachu sądu odjechał taksówką. Zeznania ma złożyć jeszcze Opozda.

Zobacz także: Joanna Opozda i Antek Królikowski znów w sądzie. Ich sprawa rozwodowa trwa dłużej niż samo małżeństwo!

Zobacz więcej zdjęć. Joanna Opozda cała na biało na rozwodzie z Antkiem Królikowskim. Wyglądała jak panna młoda!

Antek Królikowski pierwszy raz pokazał córkę
Pary, które szybko się rozstały. Czy je pamiętasz?
Pytanie 1 z 10
Kim Kardashian złożyła pozew rozwodowy przeciwko Krisowi Humphriesowi po:
