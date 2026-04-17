Rozwód Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego w toku. Podczas przerwy unikali się jak ognia. Robili, co mogli, aby się nie spotkać, a i tak na siebie wpadli

Koniec bajki. Rozwód po 6 miesiącach małżeństwa? Droga do wyroku okazała się bardzo długa

Joanna Opozda i Antoni Królikowski przez jakiś czas kochali się na zabój, ale ich bajka, choć zwieńczona pięknym ślubem w kościele, skończyła się szybciej, niż ktokolwiek przypuszczał. Zakochani w sierpniu 2021 r. wzięli huczny ślub, a już pół roku później, gdy zostali rodzicami Vincenta, do sądu wpłynął wniosek rozwodowy. Niestety, to wcale nie oznaczało natychmiastowego zakończenia tej relacji.

17 kwietnia dawni partnerzy, ale wciąż małżonkowie, spotkali się w warszawskim sądzie, aby ostatecznie się rozstać. Formalnie od prawie 5 lat są małżeństwem, realnie jednak od ponad 4 toczą boje - w sądzie i poza nim.

Ostatnia rozprawa rozwodowa. Opozda i Królikowski unikają się jak ognia

Niektóre pary rozwodzą się na jednej rozprawie niedługo po rozstaniu, innym formalności zajmują więcej czasu. Opozda i Królikowski należą do tej drugiej grupy. Za nimi dwa lata oczekiwania na pierwszą rozprawę i kilka walk w sądzie. Wreszcie jednak oboje stawili się w Wydziale Rodzinnym Sądu Okręgowego w Warszawie, by ostatecznie się pożegnać. Co ciekawe, Joannie Opoździe towarzyszyli nie tylko przedstawiciele prawni, ale i rośli ochroniarze!

Gwiazda i jej mąż nawet nie udawali, że łączą ich serdeczne kontakty. Nie przywitali się ze sobą.

Rozprawa wystartowała o godzinie 9, a ponieważ może potrwać nawet 6 godzin, po 12 doszło do przerwy. Aktorka, ubrana w śnieżną biel, postanowiła przejść się do sklepu, by kupić coś do przekąszenia, jej mąż też wyszedł z sądu. Widać było, że oboje unikają kontaktu i za wszelką cenę starają się nie spotkać poza salą rozpraw. Nic z tego, los chciał, że i tak na siebie wpadli.

Okazuje się, że dla Królikowskiego to koniec przeprawy. Zeznał już wszystko i został zwolniony do domu. Sprzed gmachu sądu odjechał taksówką. Zeznania ma złożyć jeszcze Opozda.

