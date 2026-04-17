Trwa rozwód Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy. Aktorka przyszła z ochroną. Sprawa się komplikuje

Antek Królikowski i Joanna Opozda byli małżeństwem tylko przez kilka miesięcy. Pobrali się w sierpniu 2021 roku, a już na początku 2022 roku zaczął się ich medialny konflikt. Owocem ich krótkiej miłości jest uroczy synek, 4-letni już Vincent. Pierwsza sprawa rozwodowa aktorów odbyła się 20 lutego 2024 roku w Sądzie Okręgowym w Warszawie. I ciągle się dokładnie od dwóch lat.

Dziś, w piątek 17 kwietnia 2026 roku, ma się zakończyć. Rozprawa zaplanowana została na godz. 9 rano i ma potrwać aż sześć godzin! Jak dowiedział się "Super Express", dziś po raz pierwszy ma zostać przesłuchana sama Joanna Opozda.

Niemiłe spotkanie w sądzie. Opozda z ochroną

Aktorka w sądzie pojawiła się w z dwoma rosłymi ochroniarzami. Nie boi się swojego męża. Ponoć obawia się ataku jednego z paparazzich. Po wejściu do budynku sądu oboje mieli nietęgie miny. Antek Królikowski powiedział wszystkim głośne "Dzień dobry", ale nie przywitał się z samą Joanną. Po godz. 9. weszli na salę rozpraw. Czy dziś zapadnie wyrok w sprawie rozwodowej? Oto najważniejsze pytanie! Jest na ta szansa. Ale sędzia może też zdecydować, że wyrok - choćby ze względu na medialność sprawy - ogłosi za kilka dni.

Komplikacje w rozwodzie Królikowskiego i Opozdy

Jak ustalił "Super Express", sąd musi dziś ustalić kilka ważnych kwestii. Przede wszystkim: kto jest winien rozpadu małżeństwa. Antek Królikowski jako pierwszy wniósł pozew rozwodowy. Nie chciał wtedy winy swojej żony. W odpowiedzi ona złożyła swój wniosek i zażądała winy aktora. Wtedy Antek zmienił swój wniosek, wnosząc o określenie, że pełną winną rozpadu ich małżeństwa była Joanna.

Opozda chce alimentów na siebie

Ale jest jeszcze jedna komplikacja. Jak poinformowano nas w warszawskim sądzie, na tydzień przed rozprawą adwokaci Joanny Opozdy złożyli nowe dokumenty. Mają one dotyczyć alimentów, które Antek Królikowski płaci na syna Vincenta. Do tej pory wynosiły one 10 tys. zł, z czego 6 tys. zł kierowane było dla synka, a 4 tys. zł dostawała sama Joanna Opozda.

Antek nie zgadzał się z płaceniem na żonę. Ona ma jednak swoje argumenty, który dziś zamierza poruszyć przed sądem.

29 lutego skontaktowałem się z komornikiem Joanny, przyznał, że obecnie spłaciłem cały dług, dodatkowo zabezpieczył już płatność za marzec. W ciągu ostatnich 6-ciu miesięcy spłaciłem 124 tysiące złotych, a środki na kolejny miesiąc są zamrożone na moim koncie - cieszę się że Vini miał ładne przyjęcie urodzinowe. Zależy mi na tym, żeby mojemu dziecku niczego nie brakowało. Ale uważam, że Joanna mogłaby utrzymywać się sama. Przecież gra w filmach, robi współprace na Instagramie, a z zeznań podatkowych wynika, że w zeszłym roku miała dwa razy wyższe dochody od moich

- mówił Antek Królikowski w rozmowie z "Super Expressem" w marcu 2024 roku.

Jak zakończy się ta sprawa? Okaże się w ciągu najbliższych godzin. Artykuł będzie aktualizowany.

