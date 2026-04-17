Joanna Opozda i Antek Królikowski znów spotkają w sądzie. Ich sprawa rozwodowa trwa dłużej niż samo małżeństwo!

Joanna Opozda i Antek Królikowski - taka piękna para!

Joanna Opozda i Antoni Królikowski jako para byli pewnym zaskoczeniem w show-biznesie, ale raz po raz udowadniali, że do siebie pasują. Co prawda rozchodzili się i do siebie wracali, jednak ostatecznie zdecydowali się wziąć ślub. Zakochani przysięgli sobie miłość i wierność aż po grób w sierpniu 2021 roku. Niestety, już kilka miesięcy później wszystko się posypało. Kłótnie, plotki o zdradzie i nagłe rozstanie... To, co wydawało się tragicznym końcem pięknej relacji, okazało się zaledwie wstępem do długiego i trudnego procesu rozstania.

Szybko okazało się, że bajkowy ślub nie będzie oznaczał bajkowego wspólnego życia. Co gorsze, rozstanie zbiegło się w czasie z oczekiwaniem na dziecko! Opozda, będąc w ciąży, została sama, a jej partner ułożył sobie życie u boku innej kobiety. Od tego momentu zaczęła się prawdziwa wojna.

Rozwód ciągnie się od lat

Pozew rozwodowy wpłynął do sądu na początku 2022 roku, co zbiegło się z narodzinami syna Opozdy i Królikowskiego, ale pierwsza rozprawa odbyła się dopiero dwa lata później. I wtedy ruszyła lawina! Kolejne posiedzenia, świadkowie, wzajemne oskarżenia i brak możliwości porozumienia, co oznaczało brak wyroku. Za aktorską parą już kilka rozpraw, a każda przynosi nowe napięcia i kolejne przepychanki – o alimenty czy opiekę nad synem.

Nie ma mowy o pokojowym rozstaniu - na korytarzu pojawiała się nawet policja! Sprawa rozwodowa pary ciągnie się już od ponad 4 lat (licząc od momentu złożenia dokumentów w sądzie) i wciąż pojawiają się nowe utrudnienia jak nieobecności czy próby przełożenia rozprawy.

Największym paradoksem jest fakt, że małżeństwo Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego trwało około pół roku, a rozwód ciągnie się latami. Czy ta historia doczeka się finału? Być może! Datę kolejnego spotkania w sądzie ustalono na 17 kwietnia 2026 r. To ma być ostatnia rozprawa, jednak nie wiadomo, czy wyrok zostanie ogłoszony.

