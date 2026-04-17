Joanna Opozda i Antek Królikowski znów spotkają w sądzie. Ich sprawa rozwodowa trwa dłużej niż samo małżeństwo!

Aga Kwiatkowska
2026-04-17 7:54

Miał być bajkowy związek, a wyszedł prawdziwy dramat na oczach całej Polski! Rozwód Antoniego Królikowskiego i Joanny Opozdy ciągnie się niczym telenowela. Co najbardziej szokujące, ich pożycie małżeńskie trwało krócej niż sądowa batalia o oficjalne zakończenie związku. Kolejna rozprawa ma się odbyć 17 kwietnia. To wreszcie będzie koniec?

Galeria zdjęć 46
Super Express Google News

Joanna Opozda i Antoni Królikowski jako para byli pewnym zaskoczeniem w show-biznesie, ale raz po raz udowadniali, że do siebie pasują. Co prawda rozchodzili się i do siebie wracali, jednak ostatecznie zdecydowali się wziąć ślub. Zakochani przysięgli sobie miłość i wierność aż po grób w sierpniu 2021 roku. Niestety, już kilka miesięcy później wszystko się posypało. Kłótnie, plotki o zdradzie i nagłe rozstanie... To, co wydawało się tragicznym końcem pięknej relacji, okazało się zaledwie wstępem do długiego i trudnego procesu rozstania.

Szybko okazało się, że bajkowy ślub nie będzie oznaczał bajkowego wspólnego życia. Co gorsze, rozstanie zbiegło się w czasie z oczekiwaniem na dziecko! Opozda, będąc w ciąży, została sama, a jej partner ułożył sobie życie u boku innej kobiety. Od tego momentu zaczęła się prawdziwa wojna.

Rozwód ciągnie się od lat

Pozew rozwodowy wpłynął do sądu na początku 2022 roku, co zbiegło się z narodzinami syna Opozdy i Królikowskiego, ale pierwsza rozprawa odbyła się dopiero dwa lata później. I wtedy ruszyła lawina! Kolejne posiedzenia, świadkowie, wzajemne oskarżenia i brak możliwości porozumienia, co oznaczało brak wyroku. Za aktorską parą już kilka rozpraw, a każda przynosi nowe napięcia i kolejne przepychanki – o alimenty czy opiekę nad synem.

Nie ma mowy o pokojowym rozstaniu - na korytarzu pojawiała się nawet policja! Sprawa rozwodowa pary ciągnie się już od ponad 4 lat (licząc od momentu złożenia dokumentów w sądzie) i wciąż pojawiają się nowe utrudnienia jak nieobecności czy próby przełożenia rozprawy.

Największym paradoksem jest fakt, że małżeństwo Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego trwało około pół roku, a rozwód ciągnie się latami. Czy ta historia doczeka się finału? Być może! Datę kolejnego spotkania w sądzie ustalono na 17 kwietnia 2026 r. To ma być ostatnia rozprawa, jednak nie wiadomo, czy wyrok zostanie ogłoszony.

Galeria zdjęć 36
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Antoni Królikowski
Joanna Opozda
ROZWÓD
ROZWÓD GWIAZD