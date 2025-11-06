Historia związku Opozdy i Królikowskiego to gotowy scenariusz na film. Na koniec i tak rozwód!

Życie uczuciowe Antka Królikowskiego od lat elektryzowało opinię publiczną. Aktor znany z filmów "Bad Boy" czy "Pętla" wielokrotnie gościł na łamach portali plotkarskich z powodu swoich związków. Jednak to właśnie relacja z Joanną Opozdą - aktorką i modelką, stała się najbardziej komentowanym wątkiem jego życia prywatnego. Ich znajomość, która zaczęła się niepozornie, przerodziła się w gorącą miłość, później w małżeństwo, a w końcu, głośne rozstanie.

Historia miłości Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego

Pierwsze plotki o tym, że Opozda i Królikowski są parą, pojawiły się w 2020 roku. Wszystko zaczęło się od zdjęć paparazzi, którzy uchwycili ich razem podczas jednej z imprez w Warszawie. Ujęcia, na których Antek czule obejmuje Joasię, natychmiast obiegły internet. Aktorka początkowo nie komentowała sprawy, ale niedługo potem aktor sam potwierdził ich związek - nazwał ją "swoją dziewczyną".

Po tym, jak uczucie ujrzało światło dzienne, para zaczęła coraz częściej pojawiać się razem na eventach i czerwonych dywanach. Ich wspólny debiut nastąpił podczas premiery filmu "Dolina Bogów", gdzie zachwycili zgromadzonych gości. Niestety, mimo intensywnych emocji, ich pierwsze podejście do związku nie przetrwało. Pod koniec 2020 roku Joanna ogłosiła w mediach społecznościowych, że ich drogi się rozeszły, życząc byłemu partnerowi wszystkiego najlepszego.

Jak to jednak często bywa w miłościach z show-biznesu, to nie był koniec. W lutym 2021 roku media obiegły nowe zdjęcia pary, tym razem ze wspólnego wyjazdu do Zakopanego. Zakochani znów postanowili dać sobie szansę. Kilka miesięcy później razem wypoczywali we Włoszech, a paparazzi uwieczniali ich uśmiechniętych i zakochanych.

Ich relacja rozwijała się błyskawicznie. Latem 2021 roku tabloidy donosiły, że para się zaręczyła, a już 7 sierpnia stanęli na ślubnym kobiercu. Ceremonia w kościele św. Wojciecha na warszawskiej Woli przyciągnęła tłumy fotoreporterów i wiele znanych twarzy. Wśród gości znaleźli się m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan, Marina Łuczenko-Szczęsna czy Tomasz Oświeciński. Choć młoda para próbowała zachować dyskrecję, ich wielki dzień szybko stał się medialnym wydarzeniem.

Zaledwie kilka tygodni później pojawiły się informacje o ciąży Joanny. Aktorka potwierdziła radosną nowinę dopiero we wrześniu, tłumacząc, że chciała chronić prywatność rodziny. Niestety, okres ten nie był dla niej łatwy. Narastające napięcia rodzinne i medialne zamieszanie sprawiły, że końcówka ciąży przebiegła w atmosferze stresu. 22 lutego 2022 roku na świat przyszedł ich syn Vincent. Choć z pozoru wszystko wskazywało na szczęśliwe zakończenie, rzeczywistość okazała się inna. Według medialnych doniesień, para rozstała się jeszcze przed narodzinami dziecka.

Po porodzie Joanna opuściła szpital w towarzystwie mamy oraz brata. Królikowski miał wówczas nie widzieć jeszcze swojego syna, zostawiając jedynie prezenty dla noworodka. Od tego momentu ich relacja definitywnie się rozpadła, a każde z nich poszło w swoją stronę. Media przez długi czas rozpisywały się o kulisach rozstania, jednak żadna ze stron nie chciała szerzej komentować sprawy, ale podjęła decyzję o rozwodzie. Do tej pory jednak go nie uzyskali.

Mimo że za nimi już cztery rozprawy, rozwód Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego wciąż nie został zakończony. Aktorska para, która stanęła na ślubnym kobiercu w sierpniu 2021 roku, zdecydowała się rozstać zaledwie kilka miesięcy po ceremonii. Postępowanie rozwodowe rozpoczęło się w 2022 roku i trwa już ponad trzy lata. Piąte posiedzenie sądu w tej sprawie zaplanowano na 6 listopada 2025 roku. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie wtedy może zapaść ostateczny wyrok rozwiązujący małżeństwo Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego.

