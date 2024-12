Klamka zapadła! Joanna Opozda wzięła Vincenta i wyleciała z Polski. "Nowy rozdział"

Joanna Opozda cały czas jest w trakcie rozwodu z Antkiem Królikowskim, który jest ojcem jej syna Vincenta. Para wzięła ślub w lipcu 2021 roku, a dziecko na świat przyszło w lutym 2022. W tym czasie jednak Joanna i Antek... nie byli już razem. Aktor zaczął spotykać się z prawniczką Joanna Banaś. Okazało się, że ta znajomość nie była żadnym przelotnym romansem. Ich miłość cały czas kwitnie. Niedawno parze urodziła się córeczka Jadwiga. Joanna Opozda z kolei ostatnio pochwaliła się wspaniałą wiadomością. Potwierdziła "z ogromną radością", że została oficjalną ambasadorką popularnej sieci salonów spa. Na tym zmiany w życiu formalnie ciągle jeszcze aktualnej żony Antka Królikowskiego się nie kończą. Właśnie ogłosiła ona przełomową wiadomość. Joanna Opozda wzięła Vincenta i wyleciała z Polski.

Nie przegap: Niewiarygodne, co Joanna Opozda wyprawiała na imprezie, gdy nikt nie patrzył! Miała pecha, zrobili jej zdjęcia z ukrycia

Aktorka poleciała bardzo daleko. Znalazła się aż na indonezyjskiej wyspie Bali! Na dowód zmiany miejsca pobytu zamieściła uroczą fotkę z synkiem. Wygląda na to, że nie jest zwykła wycieczka. Gwiazda wprost pisze bowiem o "nowym rozdziale".

- zdradziła Joanna Opozda. Najważniejsze jest to, że synek cały czas będzie przy mamie. Aktorka nie zalicza się do grona miłośniczek żłobków i woli, gdy Vincent jest obok niej.

Nie oddam synka do żłobka. Byliśmy w żłobku. 3 dni adaptacji. Wszystkie dzieci chore. Wmawiali nam, że te biedne maleństwa mają alergię. Glut po pas. Aż mi było przykro i sama wycierałam im noski. Po trzech dniach Vincent był chory, a był tam godzinę, max dwie dziennie. Wydaje mi się, że dopóki dziecko nie mówi, lepiej żeby było z rodzicami. Niemowlak nie powie nam, co go boli, co się działo itd. Wiem, ze dzieci chorują i to jest coś, czego nie unikniesz, ale w wieku przedszkolnym przynajmniej dziecko potrafi mówić… Powiedzieć, że boli go brzuch czy gardło