To już oficjalnie! Szczęśliwa Joanna Opozda potwierdza

Joanna Opozda to obecnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Widać to choćby po liczbie kont, z których jest obserwowana na Instagramie. Obecnie licznik pokazuje ponad 660 tysięcy! O Joannie Opoździe głośno było (i cały czas jest) w kontekście jej burzliwego związku z Antkiem Królikowskim. Przypomnijmy, że para wzięła ślub w sierpniu 2021 roku w kościele św. Wojciecha na warszawskiej Woli. Wtedy wydawało się, że tej miłości nic nie zniszczy. Pół roku później na świat przyszedł synek małżonków - Vincent. Joanna Opozda i Antek Królikowski nie byli już wtedy razem. Aktor poznał bowiem prawniczkę Izabelę Banaś. Nie był to przelotny romans. Para cały czas jest parą, a w październiku 2024 roku urodziła im się córeczka, którą nazwali Jadwiga. Ciągle jednak formalnie żoną Królikowskiego jest Joanna Opozda. Sprawa rozwodowa bowiem cały czas jest w toku.

Aktualna (jeszcze) żona Antka z kolei skupia się wychowywaniu Vincenta i - w miarę możliwości - na karierze zawodowej. Dziecko jednak jest dla niej najważniejsze. Z tego powodu nie zdecydowała się na to, by Vincent chodził do żłobka. - Uważam, że do trzeciego roku życia, jeśli jest taka możliwość, a ja mogę jeszcze poczekać, to lepiej, żeby dziecko było przy mamie, przy rodzicach. Rozumiem, że są różne sytuacje życiowe, niektórzy są zmuszeni, żeby to dziecko oddać, ale ja byłam żłobku i to nie jest takie kolorowe - tłumaczyła w rozmowie z Plejadą. Na szczęście dzięki swojej popularności Joanna Opozda raczej nie może narzekać na sytuację finansową. A teraz ta pewnie się jeszcze poprawi! Aktorka właśnie bowiem potwierdziła "z ogromną radością", że została oficjalną ambasadorką popularnej sieci salonów spa.

