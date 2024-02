Joanna Opozda nie wyśle dziecka do żłobka

Joanna Opozda zdecydowała! Aktorka, która niemal równo dwa lata temu urodziła synka, postanowiła, że Vincent najbliższe miesiące spędzi nie w żłobku, tylko w domu. - Samodzielnie wychowuję synka, który zaraz będzie miał dwa lata. Przechodzi teraz bunt dwulatka, więc jestem sama w tej opiece. Miałam nawet jakieś propozycje, dwie, żeby wrócić do teatru. Nie ma takiej opcji. Na tę chwilę sobie tego nie wyobrażam. Tym bardziej, że Vincenta do żłobka oddać nie chcę - wyjawiła Joanna Opozda w rozmowie z Plejadą. Aktorka, która z mężem Antkiem Królikowskim rozstała się w atmosferze skandalu, twierdzi, że żłobek "to nie jest dobra rzecz". - Uważam, że do trzeciego roku życia, jeśli jest taka możliwość, a ja mogę jeszcze poczekać, to lepiej, żeby dziecko było przy mamie, przy rodzicach. Rozumiem, że są różne sytuacje życiowe, niektórzy są zmuszeni, żeby to dziecko oddać, ale ja byłam żłobku i to nie jest takie kolorowe - argumentuje, sięgając pamięcią do głębokiej przeszłości.

Przypomnijmy, że Antek Królikowski po rozstaniu z Joanną Opozdą związał się z prawniczką o imieniu Iza. Aktor wcześniej związany był z wieloma kobietami (tu zobaczysz galerię z wykazem partnerek Antka Królikowskiego). Gwiazdor znany m.in. z filmów Patryka Vegi z Joanną Opozdą wziął ślub w 2021 roku. Co ciekawe, jak twierdził jego znajomy, powodem decyzji o zawarciu małżeństwa miała być ciąża aktorki. - Gdy Antek dowiedział się, że zostanie ojcem, nie miał wątpliwości, jak powinien się zachować. Wbrew pozorom jest bardzo odpowiedzialny. Oboje chcieli, żeby dziecko przyszło na świat w małżeństwie, stąd tak szybka decyzja o ślubie - mówił informator Pudelka. Jak widać, ciąża i dziecko nie wystarczyły do tego, by utrzymać związek.

