Oni nie wjadą do miasta. Decyzja już zapadła! "Nie chodzi o utrudnianie życia"

Zakaz wjazdu dla samochodów. Do Pruszcza Gdańskiego nie wjadą ciężarówki

Sprawę opisuje Anna Kobryń z portalu Eska Trójmiasto. Do Wielkanocy może zostać wprowadzony zakaz ruchu pojazdów ciężarowych na odcinku drogi krajowej nr 91, który przebiega przez Pruszcz Gdański.

Ograniczenie obejmie pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 20 ton i będzie obowiązywało na odcinku ul. Grunwaldzkiej – od skrzyżowania z ul. Zastawną do ul. Świętego Wojciecha

- informuje portal.

Od początku podkreślam, że nie chodzi o utrudnianie życia lokalnym firmom czy mieszkańcom, lecz o wyeliminowanie tranzytu. Droga krajowa nr 91, która przecina nasze miasto, została przez ostatnie lata nadmiernie obciążona ruchem ciężkim. Zmiana, którą wprowadzamy, ma na celu poprawę bezpieczeństwa, komfortu życia oraz stanu infrastruktury drogowej

- zaznaczał podczas spotkania w Urzędzie Miasta Janusz Wróbel, Burmistrz Pruszcza Gdańskiego.

Samochody ciężarowe z zakazem wjazdu do miasta. Innowacyjne rozwiązanie w Pruszczu Gdańskim

Karol Markowski, dyrektor oddziału GDDKiA w Gdańsku, podczas spotkania w Urzędzie Miasta w Pruszczu przedstawił przewidywane efekty wprowadzenia zakazu wjazdu dla samochodów ciężarowych.

Ruch pojazdów ciężarowych ma zostać przekierowany głównie na drogi ekspresowe S6 i S7, w tym przez węzeł Gdańsk Południe. Udział pojazdów ciężkich ma się tam zwiększyć z 17% do 18,3%. Eksperci twierdzą, że nie doprowadzi to do paraliżu.

Wiadomo już, jak miasto będzie egzekwować rzeczony zakaz. - Co istotne, system przewiduje nowatorskie rozwiązania w zakresie kontroli. Służby uprawnione do nadzoru nad ruchem drogowym będą miały bezpośredni dostęp do bazy danych, dzięki czemu w prosty sposób – poprzez zeskanowanie kodu QR na identyfikatorze lub wpisanie numeru rejestracyjnego – będą mogły natychmiast zweryfikować, czy dany pojazd ma prawo poruszać się po objętej zakazem trasie - autorka systemu Janina Wilkos-Gad Kierownik Referatu Współpracy i Promocji Urzędu Miasta Pruszcz Gdański.

Wnioski o identyfikatory będzie można składać drogą elektroniczną - wszystko będzie można załatwić bez wizyty w urzędzie. - System, dostępny pod adresem id.pruszcz-gdanski.pl, zostanie uruchomiony po podpisaniu stosownego porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Pruszcz Gdański a GDDKiA w Gdańsku -podaje Eska Trójmiasto.