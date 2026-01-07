Nauczycielka wyrzuciła krzyż do kosza na śmieci? Wójt zawiadamia prokuraturę!

W szkole podstawowej w Kielnie doszło do incydentu. Nauczycielka miała wyrzucić krzyż do kosza na śmieci!

Wójt gminy Szemud złożył zawiadomienie do prokuratury, a dyrekcja szkoły i kuratorium oświaty prowadzą wyjaśnienia.

Uczniom zapewniono pomoc psychologiczną.

Skandal w Szkole Podstawowej w Kielnie. Nauczycielka wyrzuciła krzyż do kosza?

Do zdarzenia miało dojść 15 grudnia, podczas lekcji języka angielskiego. Według relacji medialnych, nauczycielka miała zażądać od uczniów zdjęcia krzyża z sali lekcyjnej, a gdy ci odmówili, sama miała zdjąć krzyż i wyrzucić go do kosza na śmieci. Informacja ta wywołała oburzenie wśród części rodziców i lokalnej społeczności.

Wójt gminy Szemud, Ryszard Kalkowski, wydał oświadczenie na stronie internetowej urzędu, w którym poinformował o złożeniu zawiadomienia do prokuratury w tej sprawie. Podkreślił, że sprzeciwia się niszczeniu, usuwaniu lub znieważaniu jakichkolwiek symboli religijnych, niezależnie od wyznania.

"Gmina konsekwentnie stoi na stanowisku poszanowania wszelkich przekonań religijnych, wzajemnego szacunku oraz dialogu opartego na faktach” – zaznaczył Kalkowski.

Reakcja dyrekcji szkoły i kuratorium oświaty

Dyrektorka Szkoły Podstawowej w Kielnie, Joanna Kułaga, poinformowała, że prowadzi czynności wyjaśniające w celu wszechstronnego zbadania okoliczności zdarzenia. Podkreśliła, że współpracuje w tej sprawie z organem prowadzącym oraz Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

"W trosce o dobro społeczności szkolnej, szczególnie uczniów, nie wypowiadam się w tej sprawie przed jej wyjaśnieniem” - napisała Kułaga.

Pomorski kurator oświaty, Grzegorz Kryger, zaapelował o spokój i zadbanie o dobro uczniów. Jak podaje Radio Gdańsk, sprawa została skierowana do rzecznika dyscyplinarnego, który ma zweryfikować przebieg zdarzenia.

"Najważniejsze, żebyśmy zadbali o dobro tych, którzy są w tej sytuacji najważniejsi, czyli o uczniów. Dyrekcja działa w zakresie tego wsparcia, ale także wyprzedza działania, które mogą się wkrótce pojawić” – powiedział Kryger.

Pomoc psychologiczna dla uczniów

W związku z zaistniałą sytuacją, w szkole zapewniono pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla uczniów, którzy odczuwają taką potrzebę. Z takiego wsparcia mogą także skorzystać rodzice i opiekunowie.

Wójt Kalkowski zaapelował o powstrzymanie się od spekulacji, mowy nienawiści, rozpowszechniania niepotwierdzonych informacji oraz publicznych komentarzy, które - jak stwierdził - mogą utrudniać obiektywne ustalenie faktów i eskalować napięcia społeczne. Dyrektorka Kułaga również poprosiła o powściągliwość w ocenach i zachowanie spokoju.

„Moim nadrzędnym celem jest zadbanie o bezpieczeństwo i dobro dzieci, dla których ta sytuacja może być niezrozumiała i budząca lęk” – zaznaczyła.