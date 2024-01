Ksiądz Paweł ma żonę i troje dzieci! "Uczę jak zbudować trwały związek"

Jest księdzem, ma żonę i troje dzieci. Niezwykłe życie proboszcza z Żuław

"Jestem księdzem Kościoła Greckokatolickiego. Nasz Kościół jest wspólnotą Katolicką, będącą w jedności ze Stolicą Apostolską. W naszej tradycji księża przed święceniami mogą się ożenić" - to pierwsze zdania, jakie możemy przeczytać po wejściu na stronę internetową ks. Pawła Potocznego, którego kapłaństwo do typowych nie należy. Duchowny bowiem, na co dzień będący proboszczem w Parafii św. Mikołaja na Żuławach, oprócz służby Bogu spełnia się także w roli męża i ojca trójki dzieci. Ksiądz jest bardzo aktywny na Instagramie - dzieli się tam swoją wiarą w Boga i przekazuje wiedzę, a także pokazuje skrawki codziennego życia z najbliższą rodziną. "Małżeństwo jest codzienną praktyką i budowaniem doświadczenia" - możemy przeczytać w jednym z wpisów księdza, który prowadzi cieszące się niezwykłą popularnością kursy przedmałżeńskie. Ich "absolwenci" nie kryją zachwytu i piszą wprost, że to najlepsze nauki, na jakie mogli trafić, zanim wspólnie stanęli przed ołtarzem.

- Jesteśmy małżeństwem od 02 września 2006 roku. Mamy trójkę wspaniałych dzieci. Charakteryzuje nas pewność w budowaniu dobrych relacji małżeńskich. Tylko takie nas interesują. Nasze małżeństwo budujemy na wartościach chrześcijańskich. Naszym marzeniem i celem jest szczęśliwie wspólnie się zestarzeć. W życiu zmieniliśmy słowo problem na przygoda i mamy całe życie przygód. Warto mieć pozytywne nastawie do codzienności. Charakteryzuje nas wiara w to, że Bóg nad wszystkim czuwa - podsumowują ks. Paweł i Ania Potoczni na stronie zonatyksiadz.com.

