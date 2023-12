Proboszcz Robert chwali się żoną i trójką dzieci. "Celibat to wielki błąd"

Jest proboszczem na Śląsku, ma żonę i trójkę dzieci. Kochają go wierni

Ksiądz Robert Augustyn urodził się 20 sierpnia 1988 r. w Wiśle. w 2021 r. został wybrany na proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej w Białej. Od tego czasu stał się popularny w mediach społecznościowych, w których sam chętnie się udziela - prowadzi swoje konto na Instagramie. Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że duchowny, oprócz kapłańskiej posługi, spełnia się także... jako kochający mąż i ojciec trójki dzieci! Ponadto ma nietypowe jak na księdza pasje - jest kierowcą rajdowym, muzykiem (gra na perkusji), a także zapalonym fanem narciarstwa - kiedyś pracował nawet jako instruktor jazdy na nartach. Święcenia kapłańskie ks. Robert przyjął już po ślubie z ukochaną żoną, Ireną, która jest pilotką rajdową i sama nazywa siebie na Instagramie "pastorową".

Ksiądz Robert Augustyn założył rodzinę i krytykuje celibat

- Moim zdaniem celibat to wielki błąd człowieka, przez który zabrano księżom wolność. Należałoby się po prostu do tego błędu przyznać i uciąć wszelkie dyskusje. Ksiądz, który się zakocha, powinien za tą miłością podążać. To niezwykły dar. Trzeba go docenić, a nie odrzucać. Nie chciałbym innym radzić, jak mają żyć. Powiem tylko, że jak się ktoś zakochał, to niech kocha. Szczerze. I pozostanie temu wierny - powiedział ks. Robert portalowi "gazeta.pl".

To, jak żyje ks. Robert Augustyn, zdaje się być potwierdzeniem tych słów. Jego codzienność pełna jest miłości do Boga, rodziny, ojczyzny, muzyki i motoryzacji. I chyba to sprawia, że uwielbiają go wszyscy wierni!

