Ksiądz miał chodzić na gej party. Jędraszewski wyrzucił go z Uniwersytetu Papieskiego!

Orgia w Dąbrowie Górniczej. Duchowni ponoszą konsekwencje imprezy

To kolejna odsłona skandalu, jaki wybuchł po informacjach o orgii, którą zorganizował w swoim parafialnym mieszkaniu ksiądz Tomasz Z. Duchowny wraz z innymi uczestnikami seksualnej imprezy zamówili z okazji na wspólne "spotkanie" męską prostytutkę. Gdy erotyczne harce wymknęły się spod kontroli, a jeden z obecnych na gejparty mężczyzn stracił przytomność, konieczne było wezwanie pogotowia ratunkowego i policji. Zrobiła to tylko jedna osoba, bo cała reszta uczestników orgii miała odmówić udzielenia pomocy temu, który zemdlał. Ksiądz Tomasz Z. nie chciał także wpuścić do środka ratowników - wtedy do akcji wkroczyli funkcjonariusze. W sprawie toczy się śledztwo, a kapłan został pozbawiony kościelnych funkcji. "Gazeta Wyborcza" poinformowała, że po gejowskiej imprezie konsekwencje afery dotknęły także innego duchownego, który miał uprawiać seks z innym mężczyzną w krakowskim klubie dla gejów.

Ksiądz miał chodzić do gejowskich klubów. Potem wykładał na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie

Jak informuje "Gazeta Wyborcza", chodzi o sprawę z 2010 r., kiedy w mediach społecznościowych pojawiły się niepokojące informacje dotyczące ówczesnego rektora seminarium diecezji sosnowieckiej w Krakowie. Jeden z mężczyzn dodał wtedy post w serwisie internetowym, w którym napisał, że uprawiał z rektorem seks w klubie dla gejów Blue XL w Krakowie. Niedługo później autor usunął wpis, ale ksiądz oddał się do dyspozycji biskupa diecezji sosnowieckiej, Grzegorza Kaszaka. Wkrótce zrezygnował z bycia rektorem. Trzy lata później do Krakowa przyjechała z Watykanu specjalna komisja i postanowiła zamknąć seminarium diecezji sosnowieckiej w stolicy Małopolski, a klerycy zostali przeniesieni do Częstochowy. Były rektor - mimo zrezygnowania z funkcji w atmosferze gejowskiego skandalu - nadal wykładał na Uniwersytecie Papieskim przy ulicy Brackiej.

Ksiądz Tomasz zginął przez sedes ustawiony na środku jezdni Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ksiądz, który miał uprawiać seks w gejowskim klubie, nagle traci posadę na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie. Zaraz po wybuchu skandalu z orgią

Wiadomo już, że w tym roku akademickim duchowny i były rektor nie spotka się ze studentami Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie.

– Ksiądz rektor ma na uwadze uporządkowanie pewnych spraw również na polu naukowym. Habilitacja księdza, o którym mówimy, nie przeszła. Dlatego też zgodnie z obowiązującym prawem pracy i w porozumieniu z Wielkim Kanclerzem – arcybiskupem Markiem Jędraszewskim – zdecydowaliśmy się rozwiązać z księdzem umowę – powiedziała w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Marta Mastyło, rzeczniczka Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie. Rzeczniczka powiedziała także "GW", że przez ostatnie lata nie wpłynęła żadna skarga na księdza-wykładowcę, do władz uczelni nie zgłosiła się także żadna, pokrzywdzona przez duchownego osoba, a on sam był wysoko i dobrze oceniany przez swoich studentów.