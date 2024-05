Potężna zmiana tuż przed finałem show Polsatu. W "Twoja twarz brzmi znajomo" to pierwsza taka sytuacja

aszu 15:06 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Produkcja programu "Twoja twarz brzmi znajomo" poinformowała, że tegorocznym finale zmienią się zasady głosowania. O tym, kto wygra program, zadecydują widzowie, za pośrednictwem sms. To ogromna zmiana w porównaniu do poprzednich edycji, w których to jury decydowało o punktacji i kolejne show, w którym Polsat zmienia zasady programu.