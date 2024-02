Zmiany w "Twoja twarz brzmi znajomo". Teraz Ola Szwed nie miałaby szans na wygraną?

Ania i Jakub z "Rolnik szuka żony" uczcili walentynki zdradzając płeć dziecka. "Cudowne to Wasze szczęście"

Ola Szwed (33 l.), jedyna ciemnoskóra uczestniczka, wygrała piątą odsłonę show w 2016 r. Upodobniła się wówczas do Bernarda Ładysza (+98 l.). Wcześniej występowała przebrana m.in. za Reni Jusis (49 l.), Dawida Podsiadło (30 l.) oraz Edytę Bartosiewicz (59 l.).

Z kolei Barbara Kurdej-Szatan (38 l.) brawurowo odtworzyła hity i stylizacje takich gwiazdy jak Beyonce (42 l.) czy Whitney Houston (+48 l.). Teraz będzie to niemożliwe. Uczestnicy nie będą mogli przyciemniać koloru skóry, by bardziej przypominać czarnoskóre wokalistki. Ma związek z aferą, która wybuchła w poprzedniej edycji, gdy Kuba Szmajkowski (21 l.) śpiewał jako Kendrick Lamar (36 l.) i charakteryzacją przyciemnił sobie skórę. Wywołało to światowe oburzenie, dlatego nowy sezon przyniósł ważną zmianę.

„Zgodnie z oświadczeniem wydanym przez globalną grupę medialno-rozrywkową Banijay, zmiana koloru skóry uczestników lub naśladowanie innych cech fizycznych w sposób, który mógłby zostać uznany za rasistowski, są niedozwolone w żadnej produkcji tego formatu. Oznacza to, że od najnowszej edycji programu uczestnicy nie będą zmieniać koloru skóry ani naśladować innych cech fizycznych, które mogłyby zostać uznane za przywłaszczenie kulturowe" - czytamy w komunikacie przesłanym przed produkcję.

Za kulisami mówi się, że Polsat musiał dostosować się do regulacji wprowadzonych przez właściciela formatu, bo inaczej program nie mógłby być w Polsce kontynuowany.

