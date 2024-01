Nowy przystojniak w "M jak miłość". Został aktorem dzięki show "Twoja twarz brzmi znajomo"

Igor Pawłowski w "M jak miłość". Kiedy odcinki z jego udziałem?

Do obsady "M jak miłość" dołączył właśnie Igor Pawłowski. Młody aktor po raz pierwszy pojawi się w serialu na wiosnę, w odcinku 1788 i zagra Michała, nowego chłopaka Basi Rogowskiej - wschodzącą gwiazdę piłki nożnej. Jego bohater podbije serce nastolatki dzięki... miłości do zwierząt. W wolnych chwilach Michał będzie zaglądać jako wolontariusz do lokalnego schroniska dla zwierząt i właśnie tam zabierze Basię na pierwszą randkę. A dziewczyna będzie naprawdę oczarowana… Rogowscy będą za to z lekka przerażeni - widząc, że adorator córki nie tylko jest już pełnoletni, ale do tego szaleje po wiejskich drogach w sportowym aucie, jako piłkarz ma sporo fanek i... nie zawsze słucha głosu rozsądku.

Igor Pawłowski został aktorem dzięki show "Twoja twarz brzmi znajomo"

Igor Pawłowski bez trudu zdobywa zaufanie kolejnych reżyserów i wygrywa castingi. Jego kariera przed kamerą zaczęła się przypadkiem - gdy w ramach bezpłatnego stażu pojawił się na planie show "Twoja twarz brzmi znajomo". Właśnie tam go wypatrzono w tłumie i zaproszono na casting do filmu "Pieprzyć Mickiewicza". Gdy na zdjęciach próbnych "znokautował" rywali, jego życie odmieniło się o 180 stopni. Kolejny rok zapowiada się dla młodego aktora równie pracowicie, bo Igor nie tylko będzie się regularnie pojawiał w serialu "M jak Miłość".

Od 12 stycznia będziemy mogli oglądać go w produkcji "Piep*zyć Mickiewicza".