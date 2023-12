Gwiazdor "M jak miłość" z zarzutami. Poważne oskarżenia, grozi mu 8 lat więzienia

Gwiazdor „M jak miłość" w tarapatach. Jak dowiedział się „Super Express", do sądu wpłynął akt oskarżenia przeciwko Tomaszowi Oświecińskiemu (50 l.). Zarzuca mu się popełnienie dwóch czynów: posługiwanie się fałszywymi fakturami oraz oszustwa podatkowego. Grozi za to nawet 8 lat więzienia. - Jestem niewinny i udowodnię to w sądzie - zapewnia w rozmowie z "Super Expressem".