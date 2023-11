Wielki powrót do "M jak miłość". Jeszcze kilka lat temu Robert Gonera spał w samochodzie, bo nie miał gdzie mieszkać

Robert Gonera (54 l.) był królem życia. Miał szczęśliwą rodzinę, rolę w najpopularniejszym serialu i uwielbienie fanów. Wszystko zmieniło się w 2006 roku, kiedy stracił pracę w "M jak miłość". Od tamtej pory jego życie zaczęło się sypać. Doszło nawet do tego, że przez chwilę był bezdomny. Na szczęście to już przeszłość. Od połowy listopada znowu będziemy mogli oglądać go w produkcji TVP 2.