Tak przyjaciele z "M jak miłość" wspominają Andrzeja Precigsa. Wiemy, jak będzie wyglądało jego pożegnanie

Uroczystości pogrzebowe Andrzeja Precigsa zaplanowano na najbliższy wtorek. "W imieniu Katarzyny Precigs i rodziny Precigsów zapraszam na uroczystości pogrzebowe aktora, Andrzeja Precigsa, które odbędą się 5 września 2023 roku o godzinie 12.00 w kaplicy Halpertów na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ulicy Młynarskiej 54 w Warszawie" - napisał jego przyjaciel, Tomasz Lerski.

Przyjaciele z planu wspominają Andrzeja Precigsa: Sumienny, punktualny, służył pomocą

Według naszych ustaleń, aktor od dłuższego czasu ciężko chorował. Nie przygotował jednak swoich przyjaciół z serialu na odejście. - To wielka strata. Andrzej był niezwykle lubiany i empatyczny. Zawsze pytał, co u nas słychać, nie tylko zawodowo, ale i prywatnie. Sumienny, punktualny, służył pomocą. Będzie nam go bardzo brakowało - mówi nam osoba z produkcji. Według naszej wiedzy, na pogrzebie aktora zjawi się delegacja z serialu oraz aktorzy związani z "M jak miłość". Nie wiadomo, jak jego wątek zostanie zakończony w "M jak miłość".

