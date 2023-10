Kocioł furii w kurii. Śledczy zrobią to z danymi uczestników orgii u ks. Tomasza

Gejowska orgia u ks. Tomasza w Dąbrowie Górniczej. Ilu było duchownych?

20 września "Gazeta Wyborcza" ujawniła, że ksiądz Tomasz Z. urządził w swoim parafialnym lokum przy Bazylice pw. NMP Anielskiej gejparty, w którym brali udział duchowni i męska prostytutka. Podczas seksualnych igraszek jeden z mężczyzn stracił przytomność, co skończyło się wezwaniem pogotowia ratunkowego przez uczestnika imprezy, wcześniej wyrzuconego przez księży z orgii. W sprawie toczy się śledztwo, a ksiądz Tomasz Z. został pozbawiony wszelkich kościelnych funkcji, a także zmuszony do zamieszkania poza parafią. Wiadomo już, że seksualna impreza w parafii odbiła się na zaufaniu wiernych do wszystkich duchownych z Bazyliki - rodzice nie chcą, by ktokolwiek z nich przygotowywał ich dzieci do pierwszej komunii świętej. Pytanie - ilu księży właściwie uczestniczyło w orgii i do jakich parafii przynależą? Te informacje chciała uzyskać od policji i prokuratury sosnowiecka kuria, by móc ukarać "sprawców zgorszenia".

Kuria chciała listy uczestników orgii u ks. Tomasza. Jest decyzja służb

Jak informuje "Gazeta Wyborcza", Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu odmówiła sosnowieckiej kurii udostępnienia nazwisk tych, którzy uczestniczyli w orgii w mieszkaniu parafialnym u księdza Tomasza Z. - Pismo z naszym stanowiskiem w tej sprawie zostało już wysłane do kurii w Sosnowcu - powiedział "GW" prokurator Waldemar Łubniewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. "Sprawców zgorszenia" z kapłańskiego środowiska kuria będzie musiała zatem szukać na własną rękę i za pomocą prywatnego śledztwa. Chyba, że kościelni hierarchowie zawierzą słowom ks. Tomasza Z., który twierdzi, że był jedynym duchownym biorącym udział w gejparty. W to jednak trudno uwierzyć nawet im, a po kuriozalnym oświadczeniu ks. Tomasza, który winę za wybuch seksskandalu zrzuca na ludzi atakujących kościół, ciężko spodziewać się po duchownym pokory czy prawdomówności.

ZOBACZ TEŻ: Terlikowski ostro o oświadczeniu ks. Tomasza: "Gdy Bóg chce kogoś ukarać, to mu rozum odbiera"

Ksiądz Tomasz zginął przez sedes ustawiony na środku jezdni Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.