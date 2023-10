Nawet trzy lata więzienia po orgii na plebanii?! Wszystko przez to nagranie

Seks-skandal w mieszkaniu u ks. Tomasza: gejowska orgia, nieprzytomny mężczyzna, urlop w Turcji i kuriozalne oświadczenie

Historia orgii, jaką zorganizował w mieszkaniu należącym do parafii Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej ksiądz Tomasz Z., mogłaby być gotowym scenariuszem na erotyczno-sensacyjny film z elementami komedii. 20 września "Gazeta Wyborcza" ujawniła, że wspomniany wyżej kapłan urządził w swoim parafialnym lokum gejparty, w którym brali udział duchowni i męska prostytutka. Podczas seksualnych igraszek jeden z mężczyzn stracił przytomność, co skończyło się wezwaniem pogotowia ratunkowego przez uczestnika imprezy, wcześniej wyrzuconego przez księży z orgii. W sprawie toczy się śledztwo, a ksiądz Tomasz Z., po skandalu pozbawiony kościelnych funkcji, wybrał się na egzotyczny urlop do Turcji, by tam dumać nad cielesną rozpustą, jakiej się dopuścił. Po powrocie z wczasów kapłan wydał oświadczenie, w którym oskarżył ludzi o ataki na kościół i rozdmuchiwanie sprawy orgii tylko dlatego, że jest duchownym.

Mężczyzna zemdlał w trakcie orgii w parafii. Są nagrania z numeru 112

Kilka dni temu "Fakt" opublikował nagrania z numeru alarmowego 112; telefon jest prośbą o interwencję w parafialnym mieszkaniu księdza Tomasza Z. Dzwoniący mężczyzna informuje służby o gejparty u kapłana i mówi, że podczas orgii 27-latek po zażyciu narkotyków stracił przytomność i leci mu piana z ust. Obecni na seks-imprezie natomiast nie chcą udzielić mu pomocy. Przerażony zgłaszający błaga dyspozytora o pilny przyjazd na miejsce, by nieprzytomnemu, odurzonemu narkotykami mężczyźnie ratować życie. Padają słowa: "on umrze, on już nie oddycha". Ważnym elementem tej rozmowy jest informacja, jaką "przemyca" telefonujący - mówi bowiem o tym, że na imprezie były obecne narkotyki.

Operator 112: Po narkotykach?

Uczestnik orgii: Tak, oni brali jakieś DHB czy coś. Ja nie wiem (tu słychać płacz — przyp. red.). Jakieś DHB (chodzi zapewne o GHB; jest to pigułka gwałtu — przyp. red.). I krople czy co... Ja nie wiem, niech tu przyjdzie pogotowie. I policja. Te drzwi... chodźcie...

Do tych słów odniósł się znany w Internecie prawnik, Marcin Kruszewski. Mężczyzna prowadzi na TikToku popularny kanał "prawomarcina" i w jednym z filmów skomentował rozmowę zgłaszającego z dyspozytorem numeru alarmowego.

Prawnik nie ma wątpliwości: za to grożą nawet 3 lata więzienia!

- Wyciekło nagranie z Dąbrowy Górniczej. Tak, tych od gejparty. Okazuje się, że mogą mieć większe problemy, niż się wydawało. Bo nie dość, że ta rozmowa poniekąd potwierdza, że część mężczyzn nie chciało udzielić pomocy męskiej prostytutce, która zasłabła, to jeszcze mogło się okazać, że posiadali nielegalne substancje. Samo już posiadanie takich nielegalnych substancji jest zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności (art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii). Sąd nie musi wymierzać kary, jeżeli będą to nieznaczne ilości. Przestępstwem jest też udzielanie innej osobie takich substancji (art. 58 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii). Wydaje się więc w takim przypadku, że poza wymiarem duchowym, rozgrzeszenie czy przeniesienie do innej parafii, to nie będzie jedyna kara - mówi na nagraniu prawnik, Marcin Kruszewski.

