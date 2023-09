Po orgii w parafii w Dąbrowie Górniczej ksiądz Tomasz Z. uciekł do Turcji

Ksiądz Tomasz zorganizował w służbowym mieszkaniu należącym do parafii Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Dąbrowie Górniczej orgię, na którą zaprosił między innymi męską prostytutkę. Gdy zabawa wymknęła się spod kontroli, a jeden z mężczyzn stracił przytomność, interweniowało pogotowie i policja. Duchowny Tomasz Z. po wybuchu skandalu udał się na zaplanowany urlop do Turcji - wcześniej został pozbawiony wszystkich urzędów i funkcji kościelnych, a także zmuszono go do zamieszkania poza parafią. Wczasy księdza to zapewne sposób odreagowania wielkiej afery, jaka wstrząsnęła opinią publiczną w całej Polsce, a także wszelkich konsekwencji, z jakimi teraz musi liczyć się duchowny. Być może to właśnie piękna, słoneczna pogoda, masaże sułtana czy korzystanie z łaźni hammam, pomogą księdzu zmierzyć się z grzechem i demoralizacją, których się dopuścił.

Na razie nie wiadomo, kiedy ksiądz Tomasz Z. będzie przesłuchiwany

Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu, na razie nie wiadomo, kiedy odbędą się czynności z udziałem księdza Tomasza Z. Organizator orgii będzie przesłuchiwany tak samo, jak świadkowie tego zdarzenia - uczestnicy seksualnego spędu w parafii czy ratownicy medyczni, którzy przybyli na miejsce, gdy dostali informację o utracie przytomności przez męską prostytutkę. Kluczowym elementem w sprawie będzie natomiast opinia biegłego z zakresu medycyny sądowej, który dokładnie określi stan zdrowia pokrzywdzonego w czasie przyjazdu karetki pogotowia ratunkowego.

Prokuratura o śledztwie dotyczącym orgii w parafii w Dąbrowie Górniczej

- Prokurator cały czas pracuje nad sprawą, przesłuchuje świadków, zasięgnął opinii biegłego z zakresu medycyny sądowej, żeby ocenić stan zdrowia pokrzywdzonego w momencie interwencji pogotowia – to kluczowy dowód, bo może wskazywać, ale nie przesądzać o kierunku śledztwa. Trzeba przesłuchać jeszcze wielu świadków, a podstawowy termin prowadzenia dochodzenia to trzy miesiące – mówi w rozmowie z „Super Expressem” prok. Waldemar Łubniewski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

