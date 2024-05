Policja przerwała ceremonię. Gdy weszli do kuchni, musieli zareagować natychmiast

Tramwaj do Wilanowa − znamy oficjalną datę otwarcia! Prezes Tramwajów Warszawskich potwierdza

Funkcjonariusze dostali cynk o tajemniczych spotkaniach organizowanych na terenie powiatu mińskiego. Jak ustalili, uczestnicy tych modłów mieli zażywać silnie psychodeliczny i narkotyczny wywar Ayahuasca. − Jest to niebezpieczny wywar zawierający nielegalne substancje psychotropowe DMT oraz Harminę, które są niezwykle silnie uzależniającymi substancjami narkotycznymi. Zażywanie ich w połączeniu z niektórymi lekami może zakończyć się śmiercią − mówi sierż. szt. Patryk Domarecki z otwockiej policji.

Rozpracowanie grupy nie było prostym zadaniem. Ich odnalezienie było niezwykle trudne z uwagi na hermetyczność grupy. Mimo wszystko kryminalni postanowili działać.

− Ustalili, że mężczyzną mającym prowadzić ceremonię jest 65-letni obywatel Stanów Zjednoczonych. Kryminalni jednak nadal nie byli pewni miejsca, w którym odbędzie się spotkanie. Po jakimś czasie udało im się pogłębić posiadaną wiedzę na temat środowiska zaangażowanego w narkotyczny biznes oraz o planowanej kolejnej ceremonii. Gdy policjanci ustalili dokładny adres na terenie powiatu mińskiego, w którym miała odbywać się ceremonia, zaplanowali i przeprowadzili realizację, w którą zaangażowano znaczne siły i środki − dodaje sierż. szt. Domarecki.

Na miejscu udało im się zatrzymać organizatora spotkania, jego 48-letnią żonę oraz właścicieli budynku, w którym odprawiano ceremonię: 35-letnią kobietę oraz 38-letniego mężczyznę. Oprócz podejrzanych, na miejscu obecnych było również 40 innych osób, którzy mieli zażywać narkotyczny wywar.

Podczas przeszukania miejsca policjanci zabezpieczyli 40 kg nielegalnych substancji zawierających DMT, Harminę, z których sporządza się wywar oraz 6,5 litra gotowego wywaru Ayahuasca.

Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających. Grozi im kara do 12 lat pozbawienia wolności. Jedna osoba została objęta dozorem policyjnym, a trzy inny trafiły do aresztu.