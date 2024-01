Protest PiS. Parafia zachęca do udziału w manifestacji. Będzie specjalny autokar

Autokarem na protest PiS. Wierni zachęcani w kościele

"Gazeta Wyborcza" poinformowała, że parafie angażują się w mobilizowanie ludzi do uczestnictwa w proteście ws. "obrony mediów publicznych". Manifestację w czwartek (11 stycznia) organizują politycy Prawa i Sprawiedliwości. Jedna z czytelniczek poinformowała "GW", że w niedzielę (7 stycznia) podczas ogłoszeń parafialnych w kościele pw. Św. Ojca Pio w Gdańsku, ksiądz zaprosił wiernych na wyjazd do Warszawy 11 stycznia. Co więcej, na chętnych do uczestnictwa w manifestacji ma czekać specjalny autokar. Biuro parafii potwierdziło organizację wyjazdu. - Proszę pamiętać, że nie możemy się tam dać sprowokować - mówiła kobieta w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" i dodała, że "chyba to będzie autokar od posła Płażyńskiego". Zaznaczyła też, że można zabrać transparenty, ale tylko kulturalne, "bo oni będą chcieli nas pokazać ze złej strony". - Zabrali nam media, żebyśmy się dowiedzieli, co robią. A tam w Sejmie są złodzieje. Teraz Telewizję Republika albo Trwam niech pan ogląda, bo tylko tam prawdę mówią - powiedziała przedstawicielka biura parafialnego.

Planowany na czwartek (11 stycznia) protest dotyczy sytuacji w mediach publicznych. W ostatnich dniach opinia publiczna żyje również sytuacją Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. - Manifestacja 11 stycznia w Warszawie będzie w obronie wolności słowa, mediów i demokracji; działania, które są podejmowane w tej chwili, przede wszystkim wobec mediów są całkowicie bezprawne - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas środowej konferencji prasowej.

Kamiński i Wąsik zatrzymani

We wtorek (9 stycznia) wieczorem w Pałacu Prezydenckim policjanci zatrzymali Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, byłych ministrów rządu PiS. Obaj politycy zostali prawomocnie skazani za przekroczenie uprawnień, kiedy kierowali służbami specjalnymi.

Źródło: "Gazeta Wyborcza" / WP