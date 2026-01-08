Zatrucie octu w Gdyni? Policja ujawnia, co tak naprawdę robił mężczyzna w sklepie!

Były obawy, że zatruł ocet. Wpadł do sklepu, otworzył butelkę i zniknął. Gdyńscy policjanci zatrzymali tajemniczego mężczyznę. Sekretem nie jest już też to, co zrobił z butelką octu. Zatrzymany niczego do niej nie wlewał, lecz… kradł ocet. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Wlał coś do octu i uciekł ze sklepu. Policja zatrzymała mężczyznę

Autor: KMP Gdynia/ Materiały prasowe
Zatrucie octu w Gdyni? To nie tak, jak myślisz! Policja wyjaśnia sprawę

Gdyńscy policjanci próbowali ustalić tożsamość mężczyzny, który w poniedziałek (5 stycznia) popołudniu wszedł do jednego ze sklepów przy ul. Wójta Radtkego i wlał tajemniczą substancję do butelki z octem, stojącej na sklepowej półce. Mężczyzna otworzył zabezpieczenie opakowania, przelał do środka nieznaną substancję, po czym ponownie zamknął butelkę i odłożył ją na miejsce.

Niespełna 48 godzin po zdarzeniu, policjanci wpadli na trop mężczyzny. - Obecnie prowadzone są czynności mające na celu szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy - przekazali gdyńscy policjanci.

Początkowe obawy o to, że w butelce octu znajduje się tajemnicza, być może niebezpieczna dla zdrowia i życia substancja, okazały się przedwczesne. - Z dotychczasowych ustaleń wynika, że mężczyzna niczego nie dolewał do butelki, odlewa sobie małą porcję octu - powiedział w rozmowie z Radiem Eska Bartłomiej Sowa z gdyńskiej policji. 

Przestroga dla konsumentów - bądźmy czujni w sklepach!

Mimo wszystko policja prosi o zachowanie szczególnej ostrożności i weryfikowanie opakowań produktów spożywczych przed zakupem, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, o zgłaszanie ich personelowi sklepu. Ten incydent jest przestrogą i przypomnieniem o konieczności czujności w codziennych sytuacjach.

