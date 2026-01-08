Wlał coś do octu i uciekł ze sklepu. Policja zatrzymała mężczyznę

Szokujące nagranie z gdyńskiego sklepu. Co wlał do octu?

Gdyńscy policjanci próbowali ustalić tożsamość mężczyzny, który w poniedziałek (5 stycznia) popołudniu wszedł to jednego ze sklepów przy ul. Wójta Radtkego i wlał tajemniczą substancję do butelki z octem, stojącej na sklepowej półce. Mężczyzna otworzył zabezpieczenie opakowania, przelał do środka nieznaną substancję, po czym ponownie zamknął butelkę i odłożył ją na miejsce.

Aktualizacja

- Ustalono tożsamość mężczyzny, którego wizerunek został zarejestrowany przez monitoring. Dzięki szybkim i skutecznym działaniom kryminalnych z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni został on zatrzymany w bardzo krótkim czasie od momentu zgłoszenia zdarzenia. Obecnie prowadzone są czynności mające na celu szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy - przekazali gdyńscy policjanci.

Tajemniczy mężczyzna zatruł ocet w gdyńskim sklepie? Policja szuka sprawcy!

Policja prosi o zachowanie szczególnej ostrożności i weryfikowanie opakowań produktów spożywczych przed zakupem, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, o zgłaszanie ich personelowi sklepu. Ten incydent jest przestrogą i przypomnieniem o konieczności czujności w codziennych sytuacjach.

Źródło: Komenda Miejska Policji w Gdyni

Sonda Jak oceniasz poziom skuteczności polskiej policji? Wysoko Umiarkowanie Nisko