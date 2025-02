Ale numer! Opozda zmieniła nazwisko! A przecież rozwodu z Antkiem Królikowskim nie było!

Izabella Krzan wypaliła do Magdy Gessler o wyglądzie. Szczerze to mało powiedziane!

Opozda oficjalnie pozbyła się nazwiska Antka Królikowskiego!

Joanna Opozda i Antek Królikowski jeszcze nie tak dawno byli "najgorętszą" parą polskiego show-biznesu. Teraz gorące są tylko rozprawy rozwodowe, na których głownie ścierają się Joanna i jej teściowa, Małgorzata Ostrowska-Królikowska.

Rozwód Opozdy i Królikowskiego

Do wyroku sądu, który uzna, że Joanna Opozda i Antek Królikowski są rozwiedzeni, na razie daleko. Aktorka nadal nosi urzędowo zmienione podwójne nazwisko. Ale ona postanowiła się pozbyć drugiego członu i zrobiła to!

Kiedy Opozda była jeszcze w ciąży, ale już po ślubie z Antkiem, dziennikarze pytali ją o zmianę nazwiska. Wtedy aktorka wyjaśniała, że nazwisko męża przyjmie tylko jako drugi człon z przyczyn zawodowych. Jej zdaniem, tak długo pracowała na swoje rodowe nazwisko Opozda, że szkoda byłoby teraz to wszystko zaprzepaścić.

Opozda: "Latami pracowałam na to nazwisko"

Latami pracowałam na to nazwisko, więc głupio by było teraz po prostu z niego rezygnować. Jestem znana jako Joanna Opozda.

Opozda zrobiła to dla syna?

Dlaczego w takim razie Opozda w ogóle przyjęła nazwisko Królikowskiego jako drugi człon całości? Opozda zdecydowała się na dwuczłonowe ze względu na potomstwo. Tłumaczy, że chodzi o to, aby ich pociecha "dobrze się czuła" i, że "dla dziecka to fajne, gdy rodzice noszą to samo nazwisko".No i wygląda na to, że przestało to już być dla aktorki ważne.

Aktualnie Joanna na swoim profilu na Instagramie ogłosiła, że załatwiła sprawy urzędowe i już może przedstawiać się już tylko jako Opozda! Aktorka nie posiada się z tego powodu z radości!

Opozda: "Miałam ciarki żenady"

JUPIIIIII!!! 🎉🎉🎉Oficjalnie wracam do nazwiska OPOZDA! 💃✨ Za każdym razem, gdy musiałam podpisać jakiś dokument czy umowę, miałam ciarki żenady. I czułam… obciążenie. Jakby to nazwisko dodawało mi kilogramów złej energii, a numerologia krzyczała: „Uciekaj, dziewczyno!” 😂🔮 Sprawy urzędowe trwają wieki, ale w końcu mogę odetchnąć z ulgą – koniec z tym ..... ! Czuję się lekka, wolna i w końcu na swoim miejscu. ☀️ Przysięgam, że czuję, jak schodzi ze mnie jakiś niewidoczny ale mocno odczuwalny balast! Po trzech latach męczarni w papierach wreszcie odzyskałam swoje nazwisko 🥹, jakby Wszechświat wrócił na właściwe tory! 🔮🔥 Aaaaaaale się cieszę 😂

Syn Opozdy i Antka Królikowskiego właśnie skończył 3 lata. I od tego momentu będzie musiał nauczyć się rozumieć, dlaczego mama nazywa się inaczej, niż on.

