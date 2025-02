Joanna Opozda wyprawiła synkowi 3. urodziny. Pojawił się zaskakujący gość! Są zdjęcia z imprezy

"Farma 4". Co się dzieje z Żanetą? Widzowie w szoku. Nie wytrzymali, musieli to z siebie wyrzucić

Joanna Opozda nie ma lekko. Przypomnijmy, że z Antkiem Królikowskim rozstała się jeszcze przed porodem. Wcześniej para zdążyła wziąć ślub, co skomplikowało sytuację. Sprawa rozwodowa ciągnie sie do dziś. Ostatnio na kolejnej rozprawie przy drzwiach do sali stała nawet policja, co nie jest częstą praktyką przy tego typu sprawach. Co ciekawe, w sądzie nie pojawili się główni zainteresowani, czyli Joanna Opozda i Antek Królikowski. Odkąd aktorka została mamą, w jej życiu na pewno zmieniły się priorytety. Gwiazda musiała nieco przystopować z rozwojem kariery zawodowej, m.in. dlatego, że nie jest miłośniczką żłobków.

Nie oddam synka do żłobka. Byliśmy w żłobku. 3 dni adaptacji. Wszystkie dzieci chore. Wmawiali nam, że te biedne maleństwa mają alergię. Glut po pas. Aż mi było przykro i sama wycierałam im noski. Po trzech dniach Vincent był chory, a był tam godzinę, max dwie dziennie. Wydaje mi się, że dopóki dziecko nie mówi, lepiej żeby było z rodzicami

- napisała na Instagramie.

Mamy wrażenie, że dopiero co Joanna Opozda urodziła Vincenta, a tu już minęły trzy lata. Oczywiście tak ważną rocznicę trzeba specjalnie uczcić. Z tej okazji aktorka wyprawiła synkowi przyjęcie z dekoracją z uwielbianego przez dzieci Psiego Patrolu.

Urodziny Vincenta to zawsze wspaniała okazja, żeby spotkać się z najbliższymi. Dziękuję Wam z całego serca za to, że jesteście. Dziękuję moim przyjaciołom, mojej rodzinie – również tej, którą tworzymy z serca, a nie tylko z nazwiska. Bo jak widać, czasem to właśnie ci, którzy nie muszą, kochają najmocniej

- podkreśliła Joanna Opozda. Zaskoczeniem dla niektórych moze być to, że wśród gości znalazła się Anna Wendzikowska, popularna dziennikarka i aktorka. Z drugiej strony obie panie od dawna są ze sobą w komitywie. Anna Wendzikowska mocno wspierała Joannę Opzodę po tym, gdy ta rozstała się z Antkiem Królikowskim.

