Joanna Opozda pokazała nagranie z synem i gorzko podsumowała. "Bez ojca się nie da"

Piękny ślub i nagły koniec

To miał być bajkowy związek, a skończyło się totalnym rozpadem związku, a nawet więcej - samodzielnym macierzyństwem. Relacja Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego od początku budziła ogromne emocje i, jak się okazało, nie bez powodu. Najpierw była wielka miłość i szybki ślub. Wydawało się, że młodzi aktorzy stworzą idealną rodzinę. Gdy pojawiła się informacja o ciąży, fani nie kryli radości. 22 lutego 2022 roku na świat przyszedł syn Asi i Antka - Vincent. Dumna mama ogłosiła narodziny chłopca, a cała Polska śledziła każdy szczegół tej historii.

Niestety, sielanka nie trwała długo. Jeszcze przed narodzinami dziecka między małżonkami zaczęło się psuć. Antek Królikowski odszedł od żony, gdy ta była w ciąży. Po porodzie Joanna Opozda została praktycznie sama z noworodkiem.

Wojny w sądzie

A potem było już tylko gorzej! Konflikt szybko przeniósł się do mediów i sądów. Kłótnie o alimenty, publiczne oświadczenia i wzajemne oskarżenia rozpalały opinię publiczną. Opozda zarzucała aktorowi brak wsparcia finansowego, on odpierał zarzuty i publikował dowody przelewów. W centrum tego wszystkiego był mały Vincent - owoc burzliwej relacji, który dziś jest oczkiem w głowie swojej mamy. Aktorka całkowicie poświęciła się wychowaniu syna i, jak sama podkreśla, to on jest dla niej najważniejszy.

Samotne rodzicielstwo

Teraz Vincent ma już 4 lata i wychowuje się bez ojca. To jednak nie przeszkadza mu być radosnym dzieckiem. Ostatnio Joanna Opozda pokazała krótki filmik, na którym uwieczniła pierwszy "rajd" rowerowy chłopca.

4 lata temu mówili mi, że "bez ojca się nie da". Że są rzeczy, których samotna matka nie jest w stanie nauczyć swojego dziecka. Pamiętam, jak wrzucałam tutaj jego pierwszy kroczek, który zrobił przy mnie. Dziś dodaję jego pierwszą jazdę na rowerze. Patrzę na niego i widzę spokój, radość i pewność. Ile razem przeżyliśmy złego i dobrego wiemy tylko my. Ale dziś wiem jedno, dziecko nie potrzebuje teorii ani opowieści o tym, jak "powinno być". Potrzebuje kogoś, kto naprawdę jest. Codziennie. Bez wymówek. Kto kocha bezgranicznie. Można mówić różne rzeczy. A potem przychodzi życie i robi swoje. Poczekajcie aż nauczę go grać w piłkę nożną - stwierdziła dumna mama.

