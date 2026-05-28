Doda w ciapki i z gołym brzuchem, Natalia Kukulska jak uczennica. A Wyszkoni? Na konferencji festiwalu w Opolu zaroiło się od gwiazd!

Konferencja 63. festiwalu w Opolu. To była prawdziwa parada gwiazd!

Oficjalna konferencja 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu zamieniła się w pokaz mody. Na czerwonym dywanie pojawiły się największe nazwiska polskiej sceny muzycznej, a błyski fleszy nie ustawały ani na moment. Tegoroczna opolska impreza zapowiada się naprawdę gorąco.

Największe zamieszanie wywołała Doda, która jak zwykle doskonale wiedziała, jak przyciągnąć uwagę. Gwiazda postawiła na odważny outfit inspirowany zwierzęcymi motywami i natychmiast skradła show. Ciapki miała dosłownie wszędzie - i na spodniach, i na topie z odważnym dekoltem, i na zgrabnym toczku. Obok niej na czerwonym dywanie błyszczała także Natalia Kukulska w grzecznej, biało-czarnej stylizacji, która sprawiła, że 50-latka wyglądała niczym uczennica.

Majka Jeżowska zachwyciła odważną stylizacją i szerokim uśmiechem - pojawiła się w kusej, tiulowej mini eksponującej jej zgrabne nogi, Halina Mlynkova pokazała się w skromnym wydaniu, a Anna Wyszkoni połączyła białą, delikatną górę z ciekawym i dość kontrowersyjnym, bo prześwitującym dołem. Każda z gwiazd postawiła na zupełnie inny styl, ale wszystkie prezentowały się bardzo oryginalnie. Nie zabrakło też młodych gwiazd i debiutantów, którzy już marzą o podbiciu opolskiej sceny.

Kiedy startuje Opole 2026?

Podczas konferencji organizatorzy zdradzili także szczegóły tegorocznych koncertów. Opole 2026 startuje już 4 czerwca i potrwa do 7 czerwca. Widzowie mogą szykować się na wielkie powroty, jubileusze i prawdziwą muzyczną mieszankę pokoleń. Na scenie pojawią się zarówno legendy polskiej estrady, jak i artyści młodego pokolenia. Będą Premiery, Debiuty, Superjedynki i koncerty pełne wspomnień.

