Polskie influencerki dostaną własny serial. Poznaliśmy pierwsze nazwiska z "Girls of Warsaw"

Jessica Mercedes i Klaudia Sadownik bohaterkami "Girls of Warsaw"

Platforma Prime Video zapowiada, że widzowie będą mieli okazję zajrzeć za kulisy życia czterech czołowych polskich influencerek. Sześcioodcinkowy serial "Girls of Warsaw" ma zaprezentować nie tylko to, co widać na ekranach smartfonów, ale przede wszystkim ukazać codzienność bez filtrów, z dala od wyselekcjonowanych postów. Jak na razie ujawniono dwie gwiazdy produkcji – w dokumencie wystąpią Jessica Mercedes oraz Klaudia Sadownik. Nazwiska pozostałych bohaterek poznamy w nadchodzących tygodniach.

Co pokaże nowy serial "Girls of Warsaw" o influencerkach?

Według zapowiedzi twórców, dokument przyjrzy się fenomenowi zawodu influencera, który wciąż budzi wiele kontrowersji. Kamera będzie śledzić kobiety żyjące pod ciągłą obserwacją milionów internautów, ukazując zarówno chwile triumfu, jak i te mniej radosne momenty. Widzowie zobaczą zmęczenie, chwile zwątpienia i samotność – uczucia, których zazwyczaj próżno szukać w perfekcyjnym świecie mediów społecznościowych.

Uczestniczki "Girls of Warsaw": Kim są Jessica Mercedes i Klaudia Sadownik?

Choć wciąż czekamy na ujawnienie pełnej obsady, wiadomo już, z kim widzowie spędzą czas przed ekranami. Pierwsze potwierdzone gwiazdy "Girls of Warsaw" to:

Jessica Mercedes – pionierka w branży, która jako jedna z pierwszych w kraju zbudowała potężną markę osobistą o zasięgu międzynarodowym, stając się niezwykle rozpoznawalną postacią w świecie mody i influencer marketingu.

– pionierka w branży, która jako jedna z pierwszych w kraju zbudowała potężną markę osobistą o zasięgu międzynarodowym, stając się niezwykle rozpoznawalną postacią w świecie mody i influencer marketingu. Klaudia Sadownik – twórczyni ceniona za dystans do siebie i specyficzne poczucie humoru, która w swoich materiałach umiejętnie łączy modowe stylizacje, urodowe triki i zabawne komentarze na temat świata influencerów.

Warto dodać, że za produkcję odpowiada Papaya Films. To kolejny projekt zrealizowany we współpracy z Prime Video, po takich tytułach jak "Lewandowski - Nieznany", "Kuba", "Szczęsny" czy serialu o Dodzie. Producentem "Girls of Warsaw" jest Kacper Sawicki, a funkcję showrunnerki pełni Magda Smoleńska.

