Aktorka odpowiada na zarzuty o wiek. Głośny serial pod ostrzałem

Serialowa adaptacja bestsellerowych powieści młodzieżowych Elle Kennedy zadebiutowała na platformie Prime Video w połowie maja. Serial "Off Campus" błyskawicznie zyskał status wielkiego przeboju i osiągnął wyśmienite rezultaty w serwisie Rotten Tomatoes, gdzie pozytywnie ocenia go aż 93 procent recenzentów oraz 88 procent widowni.

Krytycy doceniają ekranizację za stworzenie wiarygodnych postaci oraz stanowcze odejście od schematu toksycznych relacji. Twórcy udowodnili, że w młodzieżowym kinie można pokazać mężczyzn z szacunkiem traktujących kobiety. Obok zachwytów pojawiły się jednak głosy oburzenia. Część społeczności otwarcie krytykuje fakt, że głównych bohaterów dzieli w prawdziwym życiu niemal dziesięć lat, podczas gdy na ekranie odgrywają oni rówieśników.

Ella Bright reaguje na krytykę widzów "Off Campus"

Odtwórczyni roli Hannah uważnie śledzi internetowe trendy, w tym materiały publikowane na TikToku. Dziewiętnastoletnia gwiazda "Off Campus" zauważyła wpisy internautów zbulwersowanych jej ekranową relacją z dwudziestoośmioletnim kolegą z planu. Podobne kontrowersje wywołał wcześniej popularny hit "Wednesday", w którym Jennę Ortegę oraz Huntera Doohana dzielił identyczny dystans czasowy. Aktorka skomentowała zarzuty dotyczące różnicy wieku podczas gościnnego występu w internetowym programie "Not Skinny But Not Fat".

"Rozumiem obawy ludzi, ale ani razu nie czułam się wykluczona przez to, że jestem młodsza od reszty obsady. Jesteśmy jak jedna rodzina, wszyscy byli dla mnie po prostu cudowni, a ja na planie nie mogłabym czuć się bardziej komfortowo. Naprawdę, jest w porządku" - powiedziała.

Fabuła hitu Off Campus. O czym opowiada serial?

Obyczajowa opowieść koncentruje się na zawodnikach studenckiej drużyny hokejowej oraz towarzyszących im kobietach. Młodzi dorośli doświadczają pierwszych poważnych zawodów miłosnych, szukają własnej tożsamości i budują przyjaźnie mające przetrwać lata. Premierowy sezon przedstawia losy dwójki skrajnie różnych studentów Uniwersytetu Briar. Widzowie śledzą rozwijające się uczucie łączące utalentowanego sportowca Garretta oraz wycofaną kompozytorkę piosenek o imieniu Hannah.

Centralne postacie w tej głośnej produkcji portretują Ella Bright, znana wcześniej z hitu „The Crown”, oraz Belmont Cameli kojarzony z tytułem „Saved by the Bell”. Głównym gwiazdom na ekranie partneruje cała plejada utalentowanych artystów młodego pokolenia. W obsadzie znaleźli się między innymi Mika Abdalla z filmu „Seksapil”, Antonio Cipriano z formatu „Słodkie kłamstewka: Grzech pierworodny”, Jalen Thomas Brooks zaangażowany w projekt „The Pitt”, Josh Heuston z serialu „Diuna: Proroctwo” oraz Stephen Kalyn z produkcji „Motorheads”.

