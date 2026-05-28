Narzeczona światowej gwiazdy rocka zachwyciła się Krakowem! W tle wybrzmiał klasyk Lady Pank!

Myśląc o miejscu, w którym można spędzić wolny czas, zwiedzić, dobrze zjeść, obejrzeć zaskakujące miejsca i zabytki, akurat Polska nie przyjdzie nam do głowy w pierwszej kolejności? Faktem jest, że nasz kraj ma naprawdę sporo do zaoferowania turystom i turystkom - a Ci coraz chętniej wybierają ten właśnie kierunek na miejsce swoich podróży.

Polska staje się przestrzenią do zwiedzania także dla gwiazd, które przyjeżdżają nad Wisłę przy okazji swoich koncertów. To dzięki temu niekiedy można się natknąć na ulicy na największe światowe ikony - jak w 2018 roku, gdy na warszawskiej Starówce można było spotkać spacerującego z synem Micka Jaggera z The Rolling Stones.

Metallica zagrała klasyk Perfectu w Chorzowie

Narzeczona Jamesa Hetfielda z Metalliki zwiedzała Kraków!

Okazuje się, że wolny czas w oczekiwaniu na koncert w Chorzowie, który miał miejsce 19 maja, członkowie zespołu ikonicznego dla metalu, Metalliki, spędzili na zwiedzaniu Krakowa!

Ujawniła to za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych Adriana Gillett, czyli narzeczona Jamesa Hetfielda, wokalisty i gitarzysty grupy. Kobieta już kilka dni po głośno komentowanym występie formacji na swoim koncie na Instagramie zamieściła rolkę, podpisaną wymownie "Poland- you kick ass!!". Przeglądając jej kadry można zauważyć symbole stolicy Małopolski: ziejącego ogniem Smoka Wawelskiego, Zamek Królewski na Wawelu, czy tamtejszą Starówkę.

Filmik pokazuje także, że Adriana, najpewniej z Jamesem u boku, choć nie jest on widoczny, zjadła fantazyjne danie w krakowskiej restauracji Szara Gęś w Kuchni!

Adriana Gillett to przyszła żona frontmana Metalliki

Kolejny polski klasyk w otoczeniu Metalliki!

Co ciekawe, jako podkład muzyczny pod rolkę posłużył jeden z największych klasyków polskiego rocka - mowa o Mniej niż zero zespołu Lady Pank! Jest to kolejny utwór z rodzimego podwórka, który pojawia się wokół Metalliki przy okazji koncertu w Chorzowie. Na tym w ramach swojej sekcji improwizacyjnej basista Robert Trujillo i gitarzysta Kirk Hammett wykonali własną wersję kultowego Chcemy być sobą Perfectu.

O tym, że James Hetfield znalazł nową miłość po rozwodzie, który miał miejsce w 2022 roku, zaczęło się mówić w przestrzeni publicznej wiosną 2023 roku. To wtedy do sieci trafiły pierwsze zdjęcia wokalisty Metalliki z nową partnerką. Z czasem para zaczęła coraz chętniej pokazywać się publicznie i dzieliła się wspólnymi fotografiami w mediach społecznościowych. Adriana Gillett towarzyszy swojemu partnerowi także podczas tras koncertowych Metalliki.