Kim jest Robert Gawliński?

Robert Gawliński to jeden z najważniejszych muzyków w historii polskiego rocka. Urodzony w 1963 roku w Warszawie, karierę zaczynał w nowofalowej grupie Madame, z którą wystąpił na festiwalu w Jarocinie w 1984 roku, stając się ikoną alternatywy. Po rozwiązaniu zespołu i epizodzie w grupach Made in Poland czy Opera, w 1992 roku założył zespół Wilki. Ich debiutancki album okazał się gigantycznym sukcesem komercyjnym, lansując przeboje takie jak „Son of the Blue Sky” czy „Aborygen”. Robert Gawliński stał się wówczas największą gwiazdą w kraju, a zespół zdobył liczne nagrody Fryderyk. W połowie lat 90. zawiesił działalność grupy i wydał solowe płyty: „Solo”, „Kwiaty jak lęki” czy „X”, na których eksperymentował z brzmieniem, odchodząc od klasycznego rocka. W 2002 roku powrócił z Wilkami na szczyt list przebojów dzięki albumowi „4” i hitowi „Baśka”.

Prywatnie od 1987 roku jest mężem Moniki, która jest także menedżerką Wilków. Mają synów bliźniaków, Beniamina i Emanuela, którzy obecnie grają w zespole ojca. Gawliński dzieli życie między Warszawę a dom w Grecji, gdzie zajmuje się uprawą oliwek.

Robert Gawliński od lat się męczy

Robert Gawliński już wcześniej wspominał, że ma pewne dolegliwości, które czasami uniemożliwiają mu normalne życie. Nie chciał jednak roztrząsać tematu, ponieważ to nie było dla niego takie ważne. Dopiero w rozmowie z Plejadą przyznał, z czym od lat się zmaga.

Okazało się, że Robert Gawliński cierpi na dosyć uciążliwą alergię. Mężczyzna odniósł się do tego, iż momentami artyści mają bujne i szybkie życie. Wiele koncertów, szybkie przyjazdy. Z wiekiem zaczęło mu to dokuczać, a alergia nie pomagała.

- Ciężko mi jest nieraz, jak są te wykładziny. Wszędzie obecne wykładziny, pełno roztoczy i ja po prostu się dusić zaczynam. Ale mimo to nie poddaję się i myślę, że będziemy jeszcze grali kupę czasu - podusmował Gawliński dla Plejady.

