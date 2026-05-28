Malcolm i Stomil znowu w akcji. Wystartowały zdjęcia do "Eskapady XD"

Ruszyły zdjęcia do serialu "Eskapada XD". To nowa odsłona komediowego hitu

Najnowsza produkcja ponownie skupi się na kuriozalnych sytuacjach z życia codziennego. Zobaczymy też bohaterów, którzy próbują jakoś ogarnąć wyzwania związane z dorosłym życiem. Oprócz dobrze znanych postaci z uniwersum XD, na ekranie zagoszczą zupełnie nowi bohaterowie. To właśnie oni z pewnością skutecznie uprzykrzą i skomplikują życie Malcolma oraz Stomila.

Od początku widzieliśmy, jak dużym zainteresowaniem widzów CANAL+ cieszy się uniwersum XD, dlatego rozwijanie tego świata o kolejne historie było dla nas naturalnym krokiem. Wierzymy, że "Eskapada XD" zachowuje charakterystyczny humor i energię poprzednich odsłon, a jednocześnie otwiera naszych widzów na nowe tematy - mówi Adriana Sławińska, dyrektorka ds. programowych CANAL+ Polska

Malcolm i Stomil z "Eskapady XD" mierzą się z dorosłością

Na planie filmowym ponownie spotyka się zgrana ekipa twórców, która stoi za ogromnym sukcesem takich produkcji jak "Emigracja XD" oraz "Edukacja XD". Na fotelu reżysera zasiada Łukasz Kośmicki, który odpowiada również za współtworzenie scenariusza. Malcolm XD pełni z kolei funkcję współscenarzysty oraz producenta kreatywnego całego projektu.

Bardzo się cieszę, że razem z Malcolmem XD możemy dalej rozwijać ten świat i bohaterów wkraczających w kolejny etap życia. W "Eskapadzie XD" Malcolma i Stomila dopada w końcu dorosłość, ale "na szczęście" cały czas mają wyjątkowy talent do stwarzania sytuacji, które szybko wymykają się spod kontroli - Łukasz Kośmicki, reżyser

Za produkcję wykonawczą z ramienia Jake Vision DGA Studio odpowiadają Dorota Kośmicka oraz Jan Kępiński. Na ekranie ponownie zobaczymy Tomasza Włosoka i Michała Balickiego, wcielających się w główne postacie. Na ten moment nie podano jeszcze dokładnej daty premiery najnowszej części.

