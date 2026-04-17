To miała być miłość jak z filmu i przez chwilę naprawdę tak wyglądała! Historia Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego elektryzowała fanów od pierwszych wspólnych zdjęć. Paparazzi przyłapali ich razem w 2020 roku, a chwilę później sami potwierdzili, że są parą. Było gorąco, namiętnie i… bardzo niestabilnie! Już wtedy pojawiały się pierwsze doniesienia o rozstaniach i powrotach, które tylko podgrzewały atmosferę wokół zakochanych.

Prawdziwy rollercoaster ruszył jednak na dobre w 2021 roku. Najpierw rozstanie, potem nagłe zejście się i sensacyjna wiadomość o ciąży! Był też ślub jak z bajki. W sierpniu 2021 roku para powiedziała sobie sakramentalne "tak" w warszawskim kościele św. Wojciecha. Były gwiazdy, było wielkie wesele i 150 gości. Wszystko wyglądało jak spełnienie marzeń. Ale za kulisami tej bajki czaił się dramat.

Zobacz także: Opozda i Królikowski dalej bez rozwodu. Aktorka oskarża partnerkę swojego eks. Izabela odpowiada

Opozda i Królikowski. Sielanka nie trwała długo. Ślub okazał się pomyłką

Jeszcze przed narodzinami syna między małżonkami zaczęło się psuć. Pojawiły się kłótnie, a w tle zdrada, która miała być ostatecznym ciosem. Gdy Opozda była w zaawansowanej ciąży, Królikowski odszedł do innej kobiety. To był koniec marzeń o rodzinnym szczęściu.

Małżeństwo aktorskiej pary okazało się krótkie jak błysk flesza, a jednocześnie... o wiele za długie. Zaledwie kilka miesięcy po ślubie wszystko się rozpadło, ale to był dopiero początek prawdziwej burzy. Bo dawni zakochani oficjalnie wciąż są mężem i żoną, choć aktor od dawna ma nową partnerkę, z którą wychowuje swoją drugą pociechę. Rozwód tej pary ciągnie się latami i trwa już kilka razy dłużej niż ich wspólne życie pod jednym dachem.

Zobacz także: Opozda i Królikowski dostaną rozwód kościelny? Pojawiły się nowe fakty

Ostatnia rozprawa sądowa

Opozda i Królikowski rozwodzą się od początku 2022 r., a do pierwszej rozprawy doszło w 2024. Teraz, w kwietniu 2026 r., ma dojść do finału. Ostatnie spotkanie rozwodowe zaplanowano na 17 kwietnia. Na sali sądowej znów kipi od emocji!

Zobacz także: Historia związku Opozdy i Królikowskiego to gotowy scenariusz na film. Na koniec i tak rozwód!

Rozwód Antka Królikowskiego i Joanna Opozdy jest w toku. To ostatnia rozprawa!

Antek Królikowski: Widzę w swojej córeczce swojego ojca

