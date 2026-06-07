Wzruszające sceny na festiwalu Friza. Publiczność oszalała na widok córki influencerów

Trzecia edycja Ekipa Festiwal w krakowskiej Tauron Arenie

To już trzeci raz, kiedy krakowski obiekt gościł popularnych youtuberów i ich wiernych obserwatorów. Do Tauron Areny ściągnęły całe pokolenia sympatyków Ekipy i GenZie, od dzieci, przez nastolatków, aż po dorosłych, których spaja fascynacja wirtualną rzeczywistością. W tym roku wydarzenie podzielono na dwie diametralnie różne części. Za dnia królowali twórcy z nurtem "family friendly", kierując swój przekaz do najmłodszej publiczności. Na scenie zagościli między innymi Przemek Pro, Baza, Hi Hania oraz GenZie, a widzowie mogli usłyszeć dobrze znane, familijne utwory z dorobku Ekipy.

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Mocniejsze brzmienia w wieczornym bloku "Bez cenzury"

Gdy zapadł zmrok, charakter imprezy uległ zdecydowanej zmianie. Wieczorny segment pod hasłem "Bez cenzury", przeznaczony dla publiczności powyżej szesnastego roku życia, zaoferował znacznie bardziej odważne i dosadne występy. Scenę opanowali Szpont, Kostek, Crazy Oliwka, Postman, Trzech Króli, Qry i Mortal, skutecznie budując napięcie przed główną atrakcją.

Finałowym akcentem sobotniego wydarzenia był wyczekiwany przez wszystkich występ Ekipy w wersji bez jakichkolwiek ograniczeń, co zatrzymało zgromadzonych w Tauron Arenie do bardzo późna.

Wersow wspiera Friza zza kulis festiwalu

Wydarzenia pod szyldem Ekipy to coś więcej niż zwykłe koncerty. To prawdziwy, całodniowy maraton, łączący muzykę z rozmaitymi konkursami, atrakcjami, a przede wszystkim ze spotkaniami z uwielbianymi twórcami.

Dla Wersow ten rok przyniósł zupełnie nowe doświadczenie podczas festiwalu. Tym razem popularna influencerka zrezygnowała z własnego występu, by w pełni kibicować Frizowi, który jest głównym pomysłodawcą całego projektu. Całe show śledziła z backstage'u w towarzystwie ich małej córeczki. O swoich wrażeniach związanych z tą nową sytuacją opowiedziała fanom za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

Czasem jesteś w świetle reflektorów, a czasem największą radość daje możliwość kibicowania tym, których kochasz najbardziej

– zaznaczyła Wersow w swoim wpisie. Podkreśliła przy tym, że chociaż brakuje jej energii płynącej z występów na żywo, z ogromną dumą wspierała swojego męża w spełnianiu jego kolejnego, wielkiego marzenia.

Tłum skanduje imię córki Wersow i Friza

Prawdziwa eksplozja emocji nastąpiła w chwili, kiedy Wersow stanęła na scenie, a obok niej pojawiła się Maja – owoc miłości influencerki i popularnego youtubera. Reakcja tysięcy zgromadzonych fanów była natychmiastowa. Zaczęli oni chóralnie skandować imię małej dziewczynki, co sprawiło, że ta piękna, rodzinna chwila stała się absolutnie najbardziej wzruszającym fragmentem sobotniego widowiska w Krakowie.

Wersow i Smolasty w Radio ESKA

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