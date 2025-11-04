TVP stawia na młodość! Oto nowa współprowadząca „The Voice of Poland”. To gwiazda TikToka

„The Voice of Poland” wkracza w nową erę – do ekipy programu dołącza Hi Hania, czyli Hanna Puchalska, jedna z najpopularniejszych influencerek młodego pokolenia. Ma miliony obserwatorów w sieci, pasję do muzyki i właśnie spełnia swoje telewizyjne marzenie.

Nowa energia w „The Voice of Poland”

TVP2 przygotowała dla widzów świeżą niespodziankę. Od najbliższej soboty w odcinkach na żywo 16. edycji „The Voice of Poland” zobaczymy nową współprowadzącą – Hi Hanię, gwiazdę TikToka i YouTube’a. Młoda twórczyni zadebiutuje u boku Pauliny Chylewskiej i Macieja Musiała, wnosząc do programu energię pokolenia Z.

Z internetu na wielką scenę

Hania Puchalska to prawdziwe zjawisko internetu. Na TikToku obserwuje ją już ponad 2,2 miliona użytkowników, na Instagramie 1,3 miliona, a jej kanał na YouTube ma 730 tysięcy subskrybentów. Swoje społeczności budowała autentycznością, humorem i wyczuciem trendów. Ale – jak sama podkreśla – od zawsze miała też drugą pasję: muzykę.

Tworzy własne utwory, występuje z ekipą Genzie, a na początku 2025 roku zadebiutowała na dużym ekranie w filmie „100 dni do matury”, gdzie zagrała jedną z głównych ról. Teraz przyszedł czas na nowy rozdział – telewizyjny debiut na żywo.

„To dla mnie coś wyjątkowego” – mówi Hi Hania

Dla młodej influencerki udział w kultowym muzycznym show to spełnienie dziecięcego marzenia.

Pamiętam, jak jeszcze kilka lat temu oglądałam ‘The Voice of Poland’ i czułam emocje uczestników – stres, ekscytację. Nigdy nie pomyślałabym, że pewnego dnia znajdę się w tym programie jako współprowadząca. Cieszę się bardzo, bo ‘The Voice of Poland’ jest o odwadze, by pokazać swój głos i serce. To dla mnie coś naprawdę wyjątkowego – być tak blisko muzyki, emocji i ludzi, którzy spełniają swoje marzenia

– mówi Hi Hania. To doświadczenie, jak podkreśla, od dawna znajdowało się na jej bucket liście.

Zmiany w ekipie programu

Wraz z pojawieniem się Hi Hani, z programem żegna się Jan Dąbrowski, który współprowadził poprzednie odcinki. Fani nie muszą jednak martwić się o jego zniknięcie – influencer pozostaje w rodzinie „Voice’a”. Już wiosną 2026 roku pojawi się ponownie jako gospodarz dziewiątej edycji „The Voice Kids”.

Nowy wybór to jasny sygnał: „The Voice of Poland” chce być blisko młodej publiczności i świata internetu. Obecność Hi Hani to most między telewizją a TikTokiem – połączenie tradycyjnego show z nowoczesną komunikacją i autentycznością, której młodzi widzowie oczekują. Jeśli ktoś miał wątpliwości, czy program jeszcze potrafi zaskakiwać – ta decyzja pokazuje, że tak.

Kim jest Hi Hania?

  • Właściwe imię i nazwisko: Hanna Puchalska
  • Urodzona w 2003 roku, pochodzi z Warszawy
  • Influencerka, youtuberka i wokalistka
  • Członkini popularnej ekipy Genzie
  • Ma ponad 2,2 mln obserwujących na TikToku
  • Zadebiutowała w filmie „100 dni do matury”
  • Teraz współprowadzi „The Voice of Poland”
