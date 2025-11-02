"The Voice of Poland": Burza po decyzji Tomsona i Barona. Widzowie rozczarowani. "Myślałam, że to żart"

Etap Nokautów w "The Voice of Poland" to moment, w którym emocje sięgają zenitu. Trenerzy muszą dokonać ostatecznych wyborów, a w grę wchodzą nie tylko umiejętności, ale i sceniczna charyzma czy potencjał rozwojowy uczestników. Dla wielu fanów to najtrudniejszy etap programu – i tym razem nie było inaczej.

W drużynie Tomsona i Barona o miejsce w odcinkach na żywo walczyli: Roksana Ostojską, Kinga Rutkowska, Mateusz Jagiełło, Marcin Spenner, Maciej Zieliński, Bartosz Dreczko i Karolina Szkiłądź. Po emocjonujących występach trenerzy musieli wskazać czwórkę, która będzie kontynuować przygodę w programie.

Zaskakujące sceny w "The Voice of Poland"

Choć publiczność miała swoich faworytów, decyzje muzyków zaskoczyły wielu. Tomson i Baron ogłosili, że w odcinkach live zobaczymy Marcina Spennera, Roksanę Ostojską, Kingę Rutkowską oraz Mateusza Jagiełło. Tym samym z programem pożegnała się Karolina Szkiłądź – uczestniczka, która według wielu prezentowała jeden z najmocniejszych wokali w całej drużynie.

Wcześniej nieoczekiwanie na scenie doszło też do bardzo emocjonalnej sytuacji. Maciej Zieliński, uczestnik, który wrócił do programu po latach, sam zaproponował, że odda swoje miejsce Karolinie. Jak tłumaczył, osiągnął już cel, który sobie wyznaczył, i chciałby, by to właśnie jego koleżanka mogła kontynuować udział w show.

Jestem w takim wieku, że wiem, co mam ze sobą zrobić. Myślę, że poradzę sobie bez tego programu. Nie chcę wam utrudniać decyzji. Chciałbym, żeby Karolina dostała to miejsce

– powiedział wzruszony.

Te słowa były dla wszystkich ogromnym zaskoczeniem, ale trenerzy zaakceptowali jego decyzję. Karolina usiadła na krześle, jednak pod koniec rundy musiała ustąpić miejsca Marcinowi Spennerowi.

Widzowie nie kryją rozczarowania

Choć w studiu decyzję przyjęto z klasą, w sieci zawrzało. Widzowie po emisji odcinka wyrażali swoje emocje w mediach społecznościowych, podkreślając, że to właśnie Karolina zasługiwała na dalszy udział w programie.

Karolina dała dzisiaj najlepszy występ, uważam ze powinna zostać, jak dla mnie odpaść powinien ktoś totalnie inny, to był "pewniak" - pięknie, równo, pewnie;

Karolina powinna zostać;

W tej drużynie najlepsza była dziś Karolina 🔥 Świetnie zaśpiewała niezwykle wymagający utwór Natalii Kukulskiej;

Jak powiedzieli, że odpada Karolina, myślałam, że to żart. Przecież zaśpiewała fenomenalnie.

Część internautów zaznaczała też, że ceni gest Macieja Zielińskiego i jego sportową postawę.

Rzadko kto potrafi tak elegancko zejść ze sceny

– komentowano.

Choć decyzja Tomsona i Barona wywołała dyskusję, nie da się ukryć, że duet trenerski od lat kieruje się konsekwentną wizją i doświadczeniem scenicznym. Artyści znani są z tego, że stawiają na różnorodność i szukają osobowości, które potrafią zaskoczyć publiczność nie tylko wokalnie, ale i emocjonalnie.

Przed nami etap live, podczas którego widzowie będą mogli zobaczyć, czy wybory trenerów okażą się trafione. Jedno jest pewne – po takim odcinku emocji na pewno nie zabraknie.

"The Voice of Poland" – kiedy oglądać kolejne odcinki?

Program można oglądać w każdą sobotę o godz. 20:30 na antenie TVP2 oraz w serwisie TVP VOD. Już wkrótce zobaczymy pierwsze występy na żywo i przekonamy się, jak poradzą sobie finaliści drużyny Tomsona i Barona.

