Kto wróci do "The Voice of Poland"? Rusza głosowanie w aplikacji TVP VOD!

Druga szansa dla utalentowanych wokalistów w "The Voice of Poland"

"The Voice Comeback Stage Powered by Orange" to nowatorski projekt, towarzyszący 16. edycji "The Voice of Poland", pozwalający wrócić do rywalizacji uczestnikom, którzy wcześniej musieli pożegnać się z programem. Dla wielu z nich to ogromna szansa, by jeszcze raz zaprezentować się publiczności i trenerom – tym razem z większym doświadczeniem i świadomością sceniczną.

Pod czujnym okiem piątej trenerki, Ani Karwan, czworo wokalistów z Nokautów ponownie staje do walki o miejsce w odcinku "Live 3". Artystka, która sama doskonale zna realia muzycznych konkursów, wspiera uczestników nie tylko wokalnie, ale i emocjonalnie.

"The Voice Comeback Stage Powered by Orange": jak głosować?

Głosowanie rozpocznie się 1 listopada 2025 roku (od godz. 23:30) i potrwa do 6 listopada 2025 roku (do godz. 23:59). Każdy użytkownik może oddać do 20 głosów dziennie z jednego urządzenia – bez konieczności logowania.

Udział w głosowaniu jest całkowicie bezpłatny, a swoje głosy można oddawać wyłącznie za pośrednictwem aplikacji TVP VOD, dostępnej na terenie Polski.

To właśnie widzowie zdecydują, kto z czwórki wokalistów dostanie wymarzoną drugą szansę i powróci do programu, by wystąpić w kolejnym etapie na żywo.

Kiedy poznamy wyniki?

Nazwisko szczęśliwca, który wróci do rywalizacji, poznamy już 8 listopada w odcinku "The Voice of Poland" w TVP2. To właśnie wtedy dowiemy się, który z artystów zrobił największe wrażenie na publiczności i zyskał ich poparcie w aplikacji.

Szczegółowy regulamin głosowania dostępny jest na stronie voice.tvp.pl

