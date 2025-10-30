Emocje przerosły Margaret i Anię Karwan w "The Voice of Poland". Co się stało?

Aga Kwiatkowska
materiały prasowe
2025-10-30 17:26

Tak emocjonujących Nokautów nie było w muzycznym talent show "The Voice of Poland" od lat! Decyzje o dalszym losie uczestników okazały się tak trudne, że na planie niejednokrotnie polały się łzy! Koniecznie zobaczcie wideo.

Przed widzami "The Voice of Poland" ostatni przed odcinkami na żywo etap, w którym każdy z trenerów będzie musiał pożegnać troje z siedmiorga uczestników ze swojej drużyny. Ze względu na wysoki poziom wokalny uczestników Nokauty tej edycji okazały się najtrudniejszym momentem programu dla trenerów, a decyzje o tym, którzy uczestnicy przejdą dalej, a którzy opuszczą program, okupione były potokiem łez.

W takiej sytuacji nie ma dobrych decyzji. Wybieranie pomiędzy genialnym wokalem a genialnym wokalem jest szalenie bolesne. Jak żyć? - przyznała tuż po nagraniach poruszona Margaret. 

Ania Karwan też miała problem

Choć Ania Karwan kompletuje swój team w "The Voice Comeback Stage Powered by Orange", wybierając spośród uczestników, którzy odpadli z drużyn pozostałych trenerów, podczas Nokautu również nie potrafiła opanować emocji.

Ta edycja "The Voice of Poland" jest inna niż wszystkie. W Nokautach słychać było emocje surowe i prawdziwe - takie, które nie potrzebują ozdobników ani technicznej perfekcji. Bo w śpiewaniu nie chodzi o doskonałość, ale o odwagę i intencję. Ten etap poruszył mnie szczególnie, bo znalazłam tu ludzi, którzy tak jak ja wyśpiewują swoją prawdę - wyznała piąta trenerka.

Kto będzie musiał pożegnać się z marzeniami o wygranej 16. edycji "The Voice of Poland"? Widzowie przekonają się o tym już w najbliższą sobotę o godzinie 20:30 w TVP2 i TVP VOD. Tuż po zakończeniu emisji programu widzowie będą mogli dowiedzieć się w TVP VOD, kogo ocaliła Ania Karwan, dając tym samym szansę na walkę o zwycięstwo w talent show.

