Margaret opowiedziała o swoim hiszpańskim domu w "The Voice of Poland". Zaprosiła do siebie pozostałych trenerów

2025-10-17 10:50

Margaret zdradziła kulisy swojego życia w Hiszpanii. Trenerka muzycznego talent show TVP2 w rozmowie z Michałem Szpakiem, Kubą Badachem, a także Tomsonem i Baronem odkrywa tajniki swojego zagranicznego domu, w którym spędza kilka miesięcy w roku. Obejrzyjcie wideo!

Margaret opowiedziała o swoim domu w Hiszpanii!

Podczas nagrań 16. edycji "The Voice of Poland" publiczność w studiu miała wyjątkową okazję zadawać pytania Michałowi Szpakowi, Tomsonowi i Baronowi, Kubie Badachowi oraz Margaret. Gdy zapytano trenerkę o powody dzielenia życia między Polskę a Hiszpanię, odpowiedziała bez wahania, co możecie zobaczyć w wideo.

Mieszkam pół na pół w Maladze, jak jest zimno. Po prostu stosunek ciepła versus odległości od Polski jest idealny

– zdradziła Margaret.

Hiszpańska hacjenda Margaret

Zainteresowani tematem trenerzy szybko zasypali ją kolejnymi pytaniami o to, jak długo mieszka w Hiszpanii i jak wygląda jej dom.

Jak przychodzi w listopadzie wielka chmura, to ja wtedy siup – trzy godzinki jestem w Maladze i spędzam tam tak trzy, cztery miesiące. Mam hacjendę

– wyznała Margaret.

Margaret zaprosiła do siebie kolegów z programu

Przy okazji wokalistka zaprosiła kolegów z programu do odwiedzenia swojego hiszpańskiego domu.

Mam też studyjko, jakbyście chcieli wpaść. Będziemy siedzieć na dachu i robić muzę. Zapraszam was! Sypialni nie jest za dużo, ale jest dużo łóżek. Wszyscy się wyśpimy. Ja z Miśkiem będę spać w głównej sypialni, was upchamy na ganku

– zakomunikowała Tomsonowi i Baronowi.

Michał Szpak nie mógł się powstrzymać od żartu i stwierdził, że Kuba Badach powinien wylądować na dachu, bo "Ba-dach" brzmi, jakby było mu tam pisane.

Ty będziesz spał w studiu

– uspokoiła Margaret.

Pracowita jesień przed Margaret

W tym roku wokalistce nie będzie jednak dane "uciec" w listopadzie do Hiszpanii. Artystkę czeka bowiem pracowity czas na planie 16. edycji "The Voice of Poland", którą widzowie mogą oglądać w każdą sobotę o godzinie 20:30 w TVP2 i TVP VOD.

