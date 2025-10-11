Margaret nie wytrzymała! Łzy trenerki poruszyły cały "The Voice of Poland"

W sobotę o godzinie 20:30 na antenie TVP2 i w serwisie TVP VOD rozpoczął się drugi etap 16. edycji "The Voice of Poland" - Bitwy. To moment, w którym uczestnicy, po udanych przesłuchaniach w ciemno, rywalizują w duetach o miejsce w kolejnej rundzie. Widzowie mogli zobaczyć osiem duetów, w tym Julię Wasielewską i Łukasza Reksa z drużyny Kuby Badacha, których wspólny występ poruszył nie tylko publiczność, ale i trenerów.

Margaret, jako jedna z prowadzących i trenerka programu, była wyraźnie wstrząśnięta wykonaniem młodych talentów. Już po pierwszych taktach utworu "O niebo lepiej" z repertuaru Mietka Szcześniaka widać było, że emocje biorą górę - trenerka nie kryła wzruszenia, a łzy zaczęły spływać po jej policzkach.

Margaret płacze w telewizji. Takiego czegoś jeszcze nie było

Reakcja Margaret była tym bardziej zauważalna, że w historii programu niewielu trenerów otwarcie okazywało tak głębokie poruszenie podczas występów. Wideo z momentem, gdy Margaret z trudem powstrzymuje łzy, błyskawicznie trafiło do sieci.

Nie tylko ona była zachwycona. Paulina Chylewska i Maciej Musiał, prowadzący program, natychmiast docenili duet owacją na stojąco i okrzykami uznania. Wspólnie podkreślali perfekcyjną harmonię głosów, wrażliwość interpretacyjną i emocjonalną dojrzałość Julii i Łukasza, co sprawiło, że występ był jednym z najbardziej pamiętnych w historii polskiej edycji "The Voice".

Nowością w tym sezonie jest także zmiana zasad Bitew. Trenerzy mają teraz trzy opcje: wybrać jedną osobę z duetu, awansować cały duet do kolejnego etapu albo… nie wybrać nikogo. Taki system wprowadza dodatkowe napięcie, bo decyzje stają się jeszcze trudniejsze, a emocje zarówno po stronie uczestników, jak i trenerów - jeszcze bardziej intensywne.

