Margaret trafiła do szpitala! Odwołała koncert

Margaret (34 l.) miała wystąpić w sobotę na imprezie zamykające tegoroczną edycję Winobrania. Niestety, piosenkarka zmuszona była odwołać koncert w Zielonej Górze. Wszystko przez problemy ze zdrowiem.

Na Instagramie gwiazdy ukazało się oświadczanie, w którym poinformowała, że trafiła do szpitala. Margaret nie wyjaśniła, co dokładnie się stało. Przekazała za to, że w szpitalu spędzi kilka najbliższych dni.

Zielona Góro, tak bardzo czekałam, żeby Was dziś zobaczyć pod sceną na Winobraniu i zakończyć razem z Wami moje koncertowe lato... Niestety okazało się, że mój organizm ma inne plany i zamiast z Wami pośpiewać i potańczyć, muszę kilka dni zostać w szpitalu. Bardzo liczę na to, że zobaczymy się i nadrobimy na przyszłej edycji! Miejcie się dobrze, Maggie - przekazała Margaret.

Organizatorzy Winobrania znaleźli już zastępstwo za piosenkarkę. Na scenie pojawi się znany DJ i producent muzyczny, Gromee.

"The Voice of Poland": Margaret wróciła po sześciu latach przerwy

Margaret wróciła niedawno do roli trenerki w "The Voice of Poland". Po raz pierwszy w tej widzowie mogli ją oglądać w 10. odsłonie show. Wówczas u jej boku w legendarnych czerwonych fotelach zasiadali Kamil Bednarek, Michał Szpak oraz Tomson i Baron. Debiutując w roli trenerki, Margaret udało się osiągnąć niemały sukces - podopieczny z jej drużyny, Tadeusz Seibert, zajął wówczas 3. miejsce.

Bardzo się cieszę, że po sześciu latach znowu mogę zasiąść na tym fotelu. Przez te sześć lat bardzo mocno inwestowałam w swój rozwój artystyczny, muzyczny, osobowościowy. Dlatego tym bardziej chcę i nie mogę się doczekać, żeby podzielić się tym, czego się nauczyłam przez te lata - przekazała na Instagramie.

