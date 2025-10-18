The Voice of Poland. Jurorzy rozczarowani uczestnikami. Mówią o trenerskiej porażce

Nowe zasady "The Voice of Poland" wprowadzają dramatyczne zmiany w Bitwach, pozwalając trenerom odrzucić wszystkich uczestników.

Roksana Ostojska i Marcin Spenner rozczarowali Tomsona i Barona słabą próbą, co wzbudziło obawy o ich występ.

Czy uda im się sprostać wyzwaniu i zaskoczyć jurorów? Odpowiedź już dziś o 20:30 w TVP2!

Uczestnicy "The Voice of Poland" rozczarowali jurorów

Bitwy 16. edycji „The Voice of Poland” różnią się od tych z poprzednich sezonów. Trenerzy mogą przepuścić do kolejnego etapu jednego uczestnika, cały duet albo… nikogo. To właśnie nowe zasady mogły sprawić, że Roksanie Ostojskiej i Marcinowi Spennerowi, którzy przygotowują wspólnie przebój zespołu Aerosmith „Falling In Love”, nie poszło najlepiej na próbie. Słabszy występ wzbudził poważne obawy ich trenerów - Tomsona i Barona - którzy zaczęli się zastanawiać, czy ich podopieczni sprostają wyzwaniu podczas starcia na muzycznym ringu.

Kurde, muszę wam powiedzieć, że liczyłem, że to nas zmiecie

- przyznał zaskoczony Baron.

Takie wykonanie mogliście sobie zrobić przy pianinie

- wtórował mu Tomson.

Trenerzy stwierdzili, że podczas próby zamiast dopracowywać finalny efekt i wprowadzać ostatnie poprawki przed występem, musieli zacząć pracę z Roksaną i Marcinem od podstaw.

Gdyby się miało wydarzyć tak, że wejdą na tę scenę i będzie tak, jak dzisiaj za pierwszym występem - coś się wysypie albo się pogubią - to będzie taka trenerska, osobista porażka

- podkreślił Baron.

Co wydarzy się w nowym odcinku "The Voice of Poland"?

Tuż po próbach uczestnicy dzisiejszych Bitew nie mieli wiele na swoją obronę.

Nie dźwignęliśmy tego dzisiaj. Bardzo dużo pracy przed nami. Myślę, że każdy element piosenki jest jeszcze do dopracowania

- ocenił Marcin Spenner.

Roksana Ostojska za wszelką cenę próbowała bagatelizować całą sytuację.

Ja myślę, że oni tak nie myślą. Na nagraniach będzie świetnie, będzie genialnie

- zapewniła uczestniczka „The Voice of Poland”.

Czy Roksanie Ostojskiej i Marcinowi Spennerowi uda się pozytywnie zaskoczyć trenerów swoim występem? Odpowiedź widzowie poznają już dziś o godzinie 20:30 w TVP2 i TVP VOD.

