Padły mocne słowa! Tak trenerzy "The Voice of Poland" dyskutowali o Beyoncé. Nie ukrywali, co o niej myślą

Wielogodzinne nagrania 16. edycji "The Voice of Poland" to nie tylko opiniowanie występów uczestników programu. To również niekończące się rozmowy trenerów na różne tematy, w tym muzyczne. W trakcie jednej z nich, którą zarejestrowały kamery, Margaret, Tomson i Baron, Michał Szpak oraz Kuba Badach żywo dyskutowali na temat Beyoncé i jej ostatnich płyt, co już teraz możecie zobaczyć niżej.

Jurorzy "The Voice of Poland" mają swoje zdanie o Beyoncé

To jest trochę case Beyoncé - ona jest już tak świetna i nas to nudzi w jakimś sensie. Oczywiście wszyscy doceniamy, że jest top, ale to po prostu sprawia, że to nie jest ludzkie, że ona jest za dobra - rozpoczęła dyskusję Margaret.

Kuba Badach niemal od razu zapytał pozostałych trenerów, czy mieli okazję przesłuchać trzy ostatnie albumy Beyoncé w całości, od początku do końca.

Beyoncé jest niepowtarzalna, ma niepodważalny talent, ale nie rusza mnie to za bardzo. Od kiedy przestała śpiewać do nas, chłopaków i do dziewczyn, a zaczęła tylko do dziewczyn, od tego momentu przestałem jej słuchać - przyznał Tomson.

O to chodzi. Dziewczyna jest top, top, top! A ja nie jestem w stanie jej płyty przesłuchać od początku do końca - powiedział Kuba Badach.

Michał Szpak, włączając się do rozmowy, postanowił przedstawić nieco inną perspektywę. Zwrócił uwagę na zmiany, które na przestrzeni ostatnich lat zaszły w branży muzycznej.

Ona tak naprawdę jest taką turbogwiazdą, hipergwiazdą, która nie bazuje tylko na repertuarze, ale na show, na tym, jak siebie prezentuje. Świat się zmienił po prostu teraz, nie wiem, czy na lepsze, ale jest inaczej. Teraz o tym, kto jest na topie, nie decyduje wyłącznie muzyka. To też jest wizerunek i jaki PR za tym idzie - stwierdził muzyk.

Ale co było na początku? Na początku była muzyka, nie było show. Jak jest świetna muza, to się broni sama - zaznaczył Kuba Badach.

Kto tu ma rację i co wy sądzicie o Beyonce?

Przedostatnie Przesłuchania w Ciemno w "The Voice of Poland"

Przypomnijmy, że w najbliższą sobotę 27.09 widzowie zobaczą przedostatnie już Przesłuchania w Ciemno 16. edycji "The Voice of Poland", podczas których nie zabraknie równie gorących dyskusji między trenerami.

Kto trafi do drużyny Michała Szpaka, Margaret, Tomsona i Barona, Kuby Badacha oraz Ani Karwan w "The Voice Comeback Stage Powered by Orange"? Odpowiedź poznamy w sobotni wieczór o godzinie 20:30 oraz w niedzielę o 13:55 w TVP2 i TVP VOD.

