Mocne wyznanie gwiazdy "The Voice of Poland". "Pojawiłam się, żeby się pożegnać z karierą"

Aleksandra Pawłowska
Aleksandra Pawłowska
2025-09-19 14:24

Anna Karwan została właśnie pierwszą w historii „The Voice of Poland” piątą jurorką. Piosenkarka świetnie zna ten program, gdyż przed laty próbowała w nim sił jako uczestniczka. Z jakimi emocjami wraca na plan muzycznego show i co chciałaby przekazać tym, którzy chcą iść w jej ślady?

- Jak ocenia pani pomysł, by w „The Voice of Poland" pojawił się piąty fotel trenerski. Zaskoczyła panią taka koncepcja? Czy ona zmienia w jakiś sposób przebieg show?

- Sam pomysł oceniam celująco, bo dzięki temu znalazłam się w programie jako piąty trener! Podoba mi się to, że wszystkie dotychczasowe zasady zmienią się właśnie dlatego, że tworzę zupełnie odrębną drużynę z tych uczestników, którzy nie dostali się do programu lub odpadli w jego trakcie, ale za chwilę - dzięki drugiej szansie - mogą znaleźć się w finale, a nawet wygrać program!

- Jak pani zareagowała na zaproszenie, by dołączyć do składu trenerskiego? Były jakieś obawy?

- Marzyłam o tej roli od lat. Wiem jednak, że gdyby wydarzyło się to wcześniej, nie byłabym wiarygodna. Potrzebowałam wszystkich doświadczeń ostatnich lat, żeby umocnić się zarówno wokalnie, jak i merytorycznie. Mam za sobą lata pracy nad sobą i dzisiaj jestem gotowa przekazać to dalej. Jestem równocześnie szczęśliwa i pewna, że uczestnicy dostaną ode mnie najlepsze narzędzia, żeby wynieść z tego programu jak najwięcej.

Lanberry o Eurowizji i Roxie w "The Voice". "BYŁABY WSPANIAŁĄ MENTORKĄ"

- Jakie to uczucie, wracać po latach do „The Voice of Poland", tym razem już nie w roli uczestniczki, ale trenera, eksperta?

- Zawsze, kiedy wracam do „The Voice of Poland”, pojawia się mieszanka uczuć. To jest duma, ekscytacja, a jednocześnie czuję delikatną tremę. Moje ciało pamięta wszystkie emocje uczestnika tego programu, dlatego tak dobrze rozumiem tych, którzy przychodzą tu zawalczyć o siebie. Dzisiaj jestem w roli trenera, który daje nadzieję na to, że nie zawsze udaje nam się za pierwszym razem, i że każdy zasługuje na drugą szansę. To odpowiedzialna rola i bardzo nobilitująca.

- Jak, z dzisiejszej perspektywy, wspomina pani czas, gdy była tu pani jako uczestniczka. Jak ocenia pani drogę, którą od tamtej pory przeszła?

- Na pewno byłam bardzo zaskoczona, że przechodzę do kolejnych odcinków, bo pojawiłam się w „The Voice”, żeby pożegnać się z karierą. Czułam, że nie mam już więcej siły walczyć. To, co się wydarzyło, było pięknym prezentem od losu. Moja droga była wyboista i barwna. „The Voice of Poland” był moimi drzwiami do zmian, których potrzebowałam, ale to ja musiałam umieć skorzystać z szansy, jaką daje ten program. Nareszcie zaczęłam komponować, pisać własne teksty, pracować z najlepszymi producentami i wydawać solowe płyty. Program przywrócił mi wiarę w siebie, dzięki temu zawalczyłam maksymalnie o swoją karierę.

Przeczytaj także:
Kolejny świetny występ w "The Voice of Poland"! Trenerzy oniemieli

- Było coś, co panią zaskoczyło po tej drugiej stronie, kiedy znalazła się już pani nie na scenie wśród uczestników, tylko na fotelu jurorskim? Program faktycznie wygląda inaczej z tej drugiej strony?

- Nie jestem zaskoczona, bo znam od lat zasady i ludzi, którzy pracują w tej ekipie. Zawsze czułam się tak samo świetnie traktowana, niezależnie od tego, kim byłam w tym programie. Obserwuję to również ze swojego specjalnego fotela na backstage'u - profesjonalizm, dużo dobrego humoru i starania, żeby uczestnicy czuli się komfortowo przed wyjściem na scenę. Jest mi miło kiedy wchodzę na plan i wszyscy przybijają mi piątkę, że jestem dzisiaj trenerem. Czuję ich radość. To mi daje siłę na kilkanaście godzin pracy dziennie.

- Kogo będzie pani w tym programie szukać?

- Będę szukać ludzi z prawdą. Czekam na artystę, który pokaże mi, że wie, po co tu przyszedł. Nie czekam na perfekcjonizm i śpiewanie jak robot. Chcę usłyszeć i zobaczyć człowieka.

- Jest jakaś jedna, najważniejsza rada, którą ma pani dla tych, którzy będę w tej edycji próbowali swoich sił w tym programie?

- W każdej sytuacji podkreślam, że trzeba być sobą. Nawet jeśli 100 osób stwierdzi, że nie nadajesz się do czegoś, pojawi się w końcu ktoś, to ujrzy i doceni w tobie to, co najpiękniejsze. Przede wszystkim jednak, trzeba uwierzyć samemu sobie, być dla siebie taką osobą i... ciężko pracować.

Emisja w TV:

"The Voice of Polan", sb., godz. 20.30 w TVP 2

Sonda
Oglądasz "The Voice of Poland"?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

THE VOICE OF POLAND
ANNA KARWAN